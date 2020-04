Ellen Quanten nieuwe regiodirecteur Zuid-Nederland bij ’s Heeren Loo

Met ingang van 1 mei 2020 is Ellen Quanten (43) benoemd tot regiodirecteur Zuid-Nederland bij ’s Heeren Loo. Ellen zal na een korte oriëntatie- en inwerkperiode de verantwoordelijkheid als regiodirecteur overnemen van Wim Vonk, regiodirecteur a.i. Rivierenland en van Chantal te Lintelo, waarnemend directeur van regio Zuid. Beide regio’s gaan samen verder onder regio Zuid-Nederland, behalve het deel ‘Auriga’ dat voortaan onder de regio Zuid-Holland Noord valt.



Ellen is nu nog werkzaam bij verzekeraar Allianz als Operations Director Benelux en neemt ervaring mee van zowel maatschappelijke instellingen, commerciële bedrijven als de politiek. Zo is zij acht jaar bestuurder geweest bij de Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse. Deze instelling helpt kwetsbare mensen een weg terug te vinden in de maatschappij. Bij de Stichting Doortocht heeft zij zich als directeur beziggehouden met de opvang van en hulpverlening aan daklozen. Verder heeft zij onder meer gewerkt voor het Psychotherapeutische Centrum van GGZ in Breda en als gemeenteraadslid voor D66.

Ellen: “’s Heeren Loo is een organisatie waarin cliënten, familieleden en medewerkers ondersteund en aangesproken worden op hun mogelijkheden, hun inbreng en toegevoegde waarde. Daar word ik enthousiast van en daar wil ik heel graag in deze directierol een bijdrage aan leveren. Zodat we de prachtige visie: mooi werk voor medewerkers, een goed leven voor cliënten en een duurzaam gezonde organisatie met elkaar waar maken!”