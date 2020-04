ActiZ: Schokkende CBS-cijfers over extra sterfte in zorginstellingen geen verrassing

Corona maakt meeste slachtoffers onder meest kwetsbare mensen

De cijfers van het CBS over het aantal extra overledenen in zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, zijn helaas geen verrassing. Dat zegt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties in reactie op het bericht dat de sterfte in de eerste week van april bijna twee keer hoger was dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar.

Sluipmoordenaar

‘De meest kwetsbare mensen wonen in verpleeghuizen, deze mensen zitten in hun laatste levensfase en zijn vaak al zeer ziek en uiterst kwetsbaar. Als hier het coronavirus opduikt dan is dit zeer bedreigend’, zegt ActiZ-bestuurslid Conny Helder. ‘Dit verschrikkelijke virus is een sluipmoordenaar die de meeste kwetsbare mensen het hardste raakt. Gelukkig zien we wel dat er nauwelijks nieuwe besmette locaties bijkomen en dat ook kwetsbare mensen kunnen herstellen van het virus.’

Anders

In de aanpak van de coronacrisis zetten verpleeghuizen sinds de uitbraak van het virus alles op alles om veilige zorg te kunnen blijven bieden en bewoners. ‘In verpleeghuizen staat het kunnen bieden van een waardige laatste levensfase voorop. We voegen zorg en leven toe aan de laatste levensdagen. Dat is iets heel anders dan het redden van levens op IC-afdelingen in ziekenhuizen’, benadrukt Conny Helder.

Gezamenlijke inspanning

ActiZ hekelt de recente beeldvorming waarin verpleeghuizen zouden moeten opboksen tegen de ziekenhuizen om de meeste aandacht in de media. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en zeker ook de wijkverpleging en de thuiszorg staan zij aan zij in de strijd tegen het coronavirus. Ouderenzorgorganisaties voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld met zeer kwetsbare ouderen die besmet zijn met COVID-19. Deze groep wordt zoveel mogelijk opgevangen en verzorgd in verpleeghuizen en in hun eigen woonomgeving in de wijk met hulp van zorgmedewerkers. Flatten the curve is een gezamenlijke inspanning van ongekende omvang. ‘We dragen vanuit de ouderenzorg bij aan redden van levens. En we verlichten de druk op de IC’s, door zoveel mogelijk te voorkomen dat ouderen onnodig worden opgenomen in ziekenhuizen.’

Extra zorg

Dagelijks werken ruim 400.000 medewerkers aan verpleging, verzorging en thuiszorg voor 120.000 mensen in verpleeghuizen en bijna 2 miljoen kwetsbare mensen in de thuissituatie. Onder zware omstandigheden wordt extra zorg geboden. Er wordt samengewerkt aan bijvoorbeeld speciale coronaroutes in de wijk, er zijn verpleeghuisafdelingen omgebouwd tot corona-units en er worden tijdelijke coronacentra opgericht, juist om de ziekenhuizen te ontlasten. De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken stopt nooit, ook niet in tijden van corona.

Bron: ActiZ