NIV lanceert een Leidraad over preventie, diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie bij COVID-19 patienten (coagulopathie)

IV lanceert een Leidraad over preventie, diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie bij COVID-19 patiënten

Patiënten met een COVID-19 infectie hebben een sterk verhoogd risico op trombotische complicaties zoals een longembolie en trombosebeen. Dit is mede het gevolg van stollingsafwijkingen, ook wel coagulopathie genoemd. Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over welke diagnostiek te doen naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Om deze reden heeft de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) samen met haar deelspecialismen vasculaire geneeskunde (NVIVG) en hematologie (NVvH) en betrokken andere specialismen als longgeneeskunde (NVALT), Intensive Care (NVIC) en klinische chemie (NVKC) een leidraad gemaakt naar preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties, de zogeheten leidraad COVID-19 coagulopathie. Deze leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld. Op deze manier verwachten wij de zorg voor COVID-19 patiënten in Nederland nog verder te verbeteren. De meest recente versie van de Leidraad is terug te vinden op de websites van de NIV en de Federatie Medisch Specialisten.

Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk): Leidraad COVID-19 coagulopathie 16 april 2020 finale versie (002).pdf