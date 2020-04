Tik eens wat vaker op iemands raam voor een praatje

Het zijn onzekere tijden en veel mensen zijn eenzaam en hebben zorg nodig. Door de coronamaatregelen raken veel mensen in een isolement of hebben hulp nodig maar is die weggevallen door de maatregelen, overbelasting of omdat ze nu meer zorg nodig hebben. Het is daarom goed om bij naasten, buren, vrienden, familie en mantelzorgers regelmatig vinger aan de pols houden. Want via een raam of aan de telefoon kan je sommige dingen best met elkaar bespreken. En niet alleen rondom de mogelijke zorg door je kinderen, familie, vrienden of buren; het kan om veel meer gaan dan dat. Pak de telefoon wat vaker of bel aan of tik op dat raam!

Bij zorgen voor elkaar denken we als eerste aan ouders en kinderen. Onterecht, veel mantelzorgers zorgen ook voor vrienden, buren of andere naasten. Veel mantelzorgers zijn niet open over hun extra taken als mantelzorger. Steeds vaker hebben mensen geen kinderen en ook als je ze wel kinderen hebben, is hun netwerk in tijden van het coronavirus niet toereikend. De bespreek zorg, welzijn en hulpvragen met je vrienden, buren, clubgenoten, geloofsgenoten, neven en/of nichten. De zorgladder geeft richtlijnen voor hulp aan huis, mantelzorgondersteuning en thuiszorg en hulpmiddelen

Hoe pak je dat aan?

Wat kan je bespreken en welke vragen stel je dan?:

Welke zorg geef jij graag uit handen?

Wat wil je graag zelf blijven doen? 

Waar of niet waar loop je vast in de zorg voor naasten?

Wat zijn je wensen rondom zorg.

Als er iets met je gebeurt, kent iemand jouw wachtwoorden?

Hoe sta jij er tegenover om zorg in te kopen als het nodig is?

Geen eigen netwerk voor mantelzorg of is het aanvragen van zorg te moeilijk? Wil je hulp bij het aanvragen van zorg en samen met een professional het in kaart brengen hoe je je behoefte aan zorg kan invullen met extra hulp en het vergroten van je netwerk? Je kan hiervoor netwerkcoaches, onafhankelijk cli├źntondersteuners en onafhankelijke mantelzorgmakelaars inschakelen. Vraag na bij jouw gemeenten welke mogelijkheden er zijn om een onafhankelijk cli├źntondersteuners en onafhankelijke mantelzorgmakelaars in te huren.

Zorgsituaties ontstaan vaak plotseling, er is opeens hulp of ondersteuning nodig.