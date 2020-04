Zorgladder van Mantelzorg binnenkort gelanceerd

MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan de Zorgladder Mantelzorg. De Zorgladder Mantelzorg biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden. De zorgladder geeft stap voor stap aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie verantwoordelijk is voor de hulp.

De 5 stappen van de Zorgladder Mantelzorg

Vanaf de laagste tree waarop je het redt met extra inzet van je eigen netwerk, naar de hoogste treden waarop steeds meer ondersteuning noodzakelijk is.

Dat betekent bij stap 3 bijvoorbeeld dat op een veilige en kleinschalige manier dagbesteding weer open kan gaan.

1. Mantelzorg en het eigen netwerk. Het start ermee dat je als mantelzorger meer dan anders een beroep doet op je eigen netwerk. MantelzorgNL helpt je hierbij, maar doet ook een beroep op iedereen om mantelzorgers te helpen.

2. Informele hulp. Is er geen of onvoldoende netwerk? Dan moet je als mantelzorger kunnen rekenen op vrijwilligers. In elke gemeente moet een duidelijk meldpunt zijn om hulp te regelen, waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld.

3. Wmo-hulp. Gemeente en aanbieders maken afspraken om bijvoorbeeld veilige en kleinschalige dagbesteding op maat mogelijk te maken, zodat de thuissituatie enigszins ontlast wordt. Ook deze zorg loopt via het meldpunt van de gemeente.

4. Verpleging en verzorging. Daar waar de thuiszorg aanvankelijk is gestopt moet deze dan toch weer worden ingezet of er komt bijvoorbeeld externe nachtzorg om jou als mantelzorger weer en paar nachten te laten slapen. Wijkverpleging of huisarts zijn hiervoor het aanspreekpunt.

5. Tijdelijk verblijf. Is er sprake van een crisis? Bijvoorbeeld omdat jij als mantelzorger uitvalt en de zorg overgenomen moet worden? Dan kan de naaste tijdelijk worden opgenomen. De huisarts heeft hierin een centrale rol.

Vangnet

De Zorgladder mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van mantelzorgers in deze crisistijd, die aanstaande vrijdag of anders dinsdag na het paasweekend wordt uitgezet. De richtlijn gaat beleid borgen en zorgt dat er een vangnet is om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in deze crisistijd.

Hulp van Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. Informatie, kortdurende ondersteuning en praktische oplossingen helpen mantelzorgers om langer te kunnen blijven zorgen.

Kosten

Gratis als

in jouw gemeente mantelzorgmakelaars werkzaam zijn bij een mantelzorgsteunpunt

je zorgverzekeraar de mantelzorgmakelaar vergoedt via een aanvullend pakket

je werkgever bereid is te betalen

een mantelzorgmakelaar ook werkzaam is als cliëntondersteuner verbonden aan zorgkantoor of gemeente

Een mantelzorgmakelaar kost € 70,– per uur (exclusief BTW); als je een mantelzorgmakelaar zelf betaalt. Mantelzorgmakelaars die als zelfstandige werkzaam zijn, vind je via de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars op www.bmzm.nl.

Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief).

Bron: BMZM & MantelzorgNL