Stichting Zorg na Werk in Coronazorg: bijdrage VWS belangrijk signaal en steun in de rug van zorgverleners in frontlinie

Overheid zegt verdubbeling fonds tot 10 miljoen toe; vandaag landelijke campagne van start

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC), is blij met de toezegging van minister Hugo de Jonge, van verdubbeling tot maximaal € 10 miljoen van het steunfonds voor (familie van) zorgverleners die, als gevolg van werken in de frontlinie van de coronazorg, zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. De toezegging van VWS kwam vlak voor de start van de landelijke campagne, vandaag, gericht op heel Nederland: geefvoorzorgverleners.nl “De toezegging van VWS is een enorme steun in de rug voor de zorgverleners die nú voor Nederland zorgen en daarbij hun eigen gezondheid riskeren. Tegelijkertijd is het een belangrijk signaal naar het Nederlands publiek en bedrijfsleven. Wij hopen dat heel Nederland nu gaat staan voor de handen aan het bed.” aldus mede-initiatiefnemer van ZWiC, traumachirurg Marijn Houwert.

Bijdrage verdubbelen

In zijn kamerbrief geeft minister De Jonge aan het initiatief van Stichting ZWiC graag te steunen en de opbrengst van het fonds te zullen verdubbelen, tot een maximum van € 10 miljoen. Mede-initiatiefnemer Sander Muijs: “Wij zijn blij met de toezegging van de minister. Het is een enorme steun in de rug voor tienduizenden zorgverleners in de frontlinie die inmiddels ook bekend zijn met collega’s die zijn ziek geworden of zelfs overlijden. Want ook al nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid, in de praktijk komen vele zorgverleners – óf hun familie – financieel in de problemen op het moment dat zij arbeidsongeschikt raken of zelfs komen te overlijden. Zo laat – bijvoorbeeld- de kwaliteit van het nabestaandenpensioen van zorgverleners die een tijd uit de running zijn geweest, vaak te wensen over. Voor déze mensen is dit fonds bedoeld. Zij lopen nu verhoogd risico. Mócht hen iets overkomen, dan verdienen zij en hun familie steun. Oók financieel.”

Landelijke campagne van start: geefvoorzorgverleners.nl

De toezegging tot verdubbeling van het fonds kwam vlak voor de start van een landelijke campagne die vandaag van start gaat: geefvoorzorgverleners.nl. De TV-spot die belangeloos met hulp van een groot aantal partijen en onder meer Claudia de Breij en Sacha de Boer, tot stand is gekomen, zal twee weken te zien zijn op NPO 1, 2 en 3. Mede-initiatiefnemer, orthopedisch chirurg Sander Muijs: “Nederland applaudisseert voor zorgverleners en dat is ontzettend fijn. Maar wij hopen dat Nederland ook gééft voor zorgverleners. Dat heel Nederland gaat staan voor de mensen die nu voor Nederland zorgen. Móchten zij worden getroffen, dan kunnen we de gevolgen met elkaar verzachten.”

Voor alle zorgverleners

Doel van Stichting ZWiC is zorgen dat (familie van) zorgverleners die nu belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren, niet in financiële nood komen als zíj worden getroffen door het coronavirus. Het fonds is bedoeld voor alle (familie van) zorgverleners die actief zijn in de frontlinie van de coronazorg, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

De bankrekening van het steunfonds voor zorgverleners, Stichting ZWiC: NL27 RABO 0353 2808 44

Bron: ZWiC