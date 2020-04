Elkaar digitaal helpen

In de nieuwe werkelijkheid – een ‘anderhalvemetersamenleving’ – blijven we manieren vinden om elkaar te helpen. Ook in de (geestelijke) gezondheidszorg, dat zien we in het veelvuldige gebruik van ons platform. Om jullie verder op weg te helpen in de wereld van de digitale zorg organiseren we een reeks webinars.

Webinar – Minddistrict in de GGZ

Komende maandag, van 16.00u tot 17.00u, zenden we een webinar uit voor zorgprofessionals in de GGZ die versneld aan de slag willen met Minddistrict. Je hoeft je niet in te schrijven. Het enige wat je hoeft te doen, is op tijd bij de YouTube-uitzending zijn.

