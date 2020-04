Steun kaartenactie voor en door cliënten met (verstandelijke) beperking

Vorige week is ’s Heeren Loo een landelijke kaartenactie begonnen voor onze ruim 14.000 cliënten met een (verstandelijke) beperking. De oproep om een kaartje tegen de eenzaamheid van mensen met een (verstandelijke) beperking te sturen of geld over te maken krijgt gehoor. Het doet de bewoners, hun verwanten en onze medewerkers enorm goed dat er mensen zijn die aan ze denken.



Al veel hartverwarmende kaarten en tekeningen zijn binnengekomen, maar we kunnen nog niet al onze cliënten verblijden. Stuur jij een kaartje, kleurplaat of tekening op? Ook ingesproken, muziekkaarten en kaarten van stof zijn van harte welkom voor cliënten die niet kunnen lezen of schrijven.

Postadres:

’s Heeren Loo

Berkenweg

113818 LA Amersfoort



Cliënten versturen post

Cliënten zelf vinden het ook fijn om post naar familie, vrienden of elkaar te sturen. Om dit mogelijk te maken zijn postzegels en geld voor het verspreiden van pakketten en ingesproken kaarten heel welkom.



Sponsoring bedrijven

Bedrijven reageren enthousiast op de kaartenactie. We zijn blij en dankbaar voor de steun van Royal Talens, Heutink, Volop zorg, KPN, Staples, Vos & Setz en Stichting Kinderpostzegels. Andere bedrijven die ook willen meedoen of doneren kunnen zich melden.

Bron: ’s Heeren Loo