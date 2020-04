Eerste biologische eieren ‘PlanetProof’

De eerste biologische eieren hebben het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ ontvangen. Het onafhankelijke keurmerk stelt zowel eisen voor een goede gezondheid en het welzijn van de kippen, als voor een betere leefomgeving van dier en mens.



‘On the way to PlanetProof’ is de nieuwe naam van ‘Milieukeur’. PlanetProof is het tweede topkeurmerk voor Blije Kip-eieren. De biologische eieren van Blije Kip hebben al langer de maximale drie sterren van het ‘BeterLeven’-keurmerk van de Dierenbescherming.



Verlaging CO2-uitstoot

“Onze boeren doen er alles aan om het leven van de kip zo comfortabel mogelijk te maken”, vertelt Eva Topelberg, projectmanager duurzaamheid bij Blije Kip. “Dat de boeren daarbij ook oog hebben voor natuur, milieu en klimaat bewijst deze erkenning. Anderhalf jaar geleden zijn wij deze nieuwe weg ingeslagen, de erkenning is een mooie bekroning.”



Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ garandeert dat de consument een product koopt dat duurzamer is geproduceerd. Het keurmerk is door Milieu Centraal beoordeeld als topkeurmerk.



PlanetProof kent ten opzichte van biologisch aanvullende eisen onder meer op het gebied van verlaging van de CO2-uitstoot, het gebruik van groene stroom, het verminderen van fijnstof- en ammoniakuitstoot en het gebruik van duurzame soja.



Gezond voedingspatroon

“Eieren zijn onderdeel van een gezond voedingspatroon”, vertelt Topelberg. “Ze bevatten gezonde eiwitten, veel vitaminen en mineralen en maar een kleine hoeveelheid koolhydraten. En voor mensen die geen of minder vlees willen eten, zijn eieren eigenlijk onmisbaar.”

“Het is mooi dat je nu biologische eieren kunt kopen van onze Blije Kip-boeren die gegarandeerd een bijdrage leveren aan goede gezondheid en het welzijn voor de kippen, maar ook aan een betere leefomgeving van mens en dier.”

De Blije Kip-eieren zijn verkrijgbaar bij filialen van Albert Heijn, Plus, Vomar en Jumbo.

Bron: UMSmedia