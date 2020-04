Speciaal wetenschappelijk advies voor onderzoek naar medicijnen tegen COVID-19

Goede studieopzet van groot belang om werkzaamheid en veiligheid aan te tonen



Medicijnautoriteit CBG roept onderzoeksgroepen in ziekenhuizen, startups en kleine ondernemingen op om zich aan te melden voor wetenschappelijk advies over de opzet van geneesmiddelenonderzoek voor COVID-19. Speciaal voor deze onderzoeken is er nu versneld advies mogelijk. Dit advies kan helpen sneller en beter inzicht te krijgen in de veiligheid en werking van medicijnen voor de preventie en behandeling van COVID-19. Betere studieopzet, betere resultaten

Er vindt momenteel veel nieuw onderzoek plaats naar het vinden van vaccins en medicijnen tegen COVID-19. Om dit onderzoek zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen, zijn er wereldwijd afspraken gemaakt hoe dit onderzoek in te richten om de opbrengst te maximaliseren. Voor COVID-19 onderzoeken zijn er daarom specifieke punten om rekening mee te houden in de onderzoeksopzet.



Veel medicijnen die onderzoekers nu testen tegen COVID-19 zijn al op de markt voor andere aandoeningen, zoals malaria, HIV of hoge bloeddruk. Maar omdat COVID-19 een andere ziekte is, is er mogelijk een andere dosering nodig. Ook kunnen de patiënten die COVID-19 hebben anders reageren op de medicijnen. Het CBG kan adviseren bij de opzet van geneesmiddelenonderzoek, met de laatste kennis over deze medicijnen en COVID-19. Naast advies over onderzoek naar nieuwe toepassing van bestaande medicijnen geeft het CBG ook advies over experimentele medicijnen en vaccinontwikkeling.



Gezien de maatschappelijke urgentie is het belangrijk dat het onderzoek dat nu start goed wordt opgezet. Grote farmaceutische bedrijven hebben veel ervaring met het opzetten van medicijnonderzoek, maar op dit moment zijn er ook veel academische groepen, startups en kleine ondernemingen bezig met onderzoek naar een behandeling tegen COVID-19. “Het zou zonde zijn als een briljant idee sneuvelt of onderzoek langer duurt dan nodig is omdat de studieopzet beter had gekund. Vandaar onze oproep aan onderzoekers om zich nu bij ons te melden voor een versneld wetenschappelijk advies, speciaal voor COVID-19”, legt CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer uit.



Speciaal COVID-19 advies

Het CBG heeft al ruim twintig jaar ervaring met wetenschappelijk advies in Nederland en in Europa. Sinds 2015 geeft het CBG ‘advies op maat’, bedoeld voor academische groepen, startups en kleine ondernemingen. Het speciale COVID-19 advies introduceert het CBG nu voor de ontwikkeling van een nieuwe toepassing van een bestaand geneesmiddel tegen COVID-19 of de inzet van nieuwe vaccins en geneesmiddelen.



Aanmelden

Onderzoekers die van start gaan met onderzoek medicijnen tegen COVID-19 kunnen zich aanmelden. Voor dit speciale COVID-19 advies worden geen kosten in rekening gebracht voor onderzoeksgroepen in ziekenhuizen, startups en kleine ondernemingen.

Bron: CBG