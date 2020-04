22 regionale SAZ ziekenhuizen boeken resultaat met waardegedreven zorg

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben met het programma waardegedreven zorg samen een beweging in gang gezet. In korte tijd zijn 22 SAZ ziekenhuizen hier actief mee bezig. Het betreft de patiëntgroepen darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen. Met het programma waardegedreven zorg werken de SAZ ziekenhuizen aan het realiseren van nog betere zorg, door onderlinge uitwisseling, vergelijking en waardevrije bespreking van kwaliteitsdata. “We krijgen door het programma veel reflectie op ons werk en zien dat we steeds betere kwaliteit van zorg bieden. Dit motiveert om hier nog lang mee door te gaan”, aldus Tanja Lettinga, chirurg in ziekenhuis SJG Weert.

Gebruik van bestaande data

Met het programma werken de SAZ ziekenhuizen aan het realiseren van de beste zorg en gezondheid voor de patiënt met oog voor het beheersen van de kosten. Bijzonder aan het programma is dat er wordt gewerkt met bestaande data van klinische uitkomsten en kwaliteitsregistraties. Zo leidt het niet tot extra registratielast. Het feit dat deelnemers zelf de kwaliteitswinst zien werkt zeer motiverend

Vergelijkbare ziekenhuizen

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn onderling goed te vergelijken, ook al hebben ze elk hun couleur locale. Ze hebben een vergelijkbare organisatie van zorg, soort patiënten en verankering in de regio. De deelnemers kunnen via een dashboard de eigen data transparant vergelijken met data van de andere deelnemende SAZ ziekenhuizen én met landelijke data. Uitkomsten van zorg en kostendrijvers worden in spiegelbijeenkomsten in bijzijn van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals besproken. Zo leren de ziekenhuizen van elkaar.

Goed voor patiënten

Het SAZ programma is gestoeld op het cyclisch verbeteren. Op basis van de onderlinge vergelijking en het bespreken van de goede voorbeelden tijdens de spiegelbijeenkomsten, werken de ziekenhuizen aan verbetermaatregelen. De deelnemers zien dat ze zo nog betere kwaliteit van zorg bieden door het verder verminderen van complicaties en het verder optimaliseren op basis van best practices uit andere ziekenhuizen.

Het is het streven om in het programma ook PROMs en PREM’s mee te nemen. Deze worden echter nog niet overal uniform gemeten. Om te kunnen vergelijken zijn die gegevens nodig.

Ook effect buiten het ziekenhuis

De verbetertrajecten worden integraal ingericht binnen het ziekenhuis, en waar mogelijk sluiten ook zorgverleners uit de ketenorganisaties aan. Zo wordt bijvoorbeeld binnen de heupfractuur groep de verbinding naar de Geriatrische Revalidatie Zorg gelegd en participeren zij mee in spiegelbijeenkomsten.

De deelnemende SAZ ziekenhuizen zijn:

ADRZ; Antonius Zorggroep, Beatrixziekenhuis – Rivas Zorggroep, BovenIJ ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, LangeLand Ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Santiz), Ommelander Ziekenhuis Groningen, Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep), SJG Weert,

Treant zorggroep, St. Anna Ziekenhuis, Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, ZorgSaam.

Bron: SAZ