Snurken, meer dan alleen een lastig fenomeen

Snurken is een veelvoorkomende klacht. 24-50% van de mannen en 14-30% van de vrouwen lijdt hier aan. Snurken leidt tot sociale ongemakken omdat de omgeving en met name de bedpartner er hinder van ondervindt. Maar snurken is niet alleen lastig, snurken lijkt ook een rol te spelen in het ontstaan van ziektebeelden zoals hypertensie, CVA, angina pectoris en het ontstaan van een hartinfarct. Een aantal oorzaken van verkeersongelukken en ongelukken op de werkvloer houden mogelijk verband met snurken. Veel snurkers schamen zich en daarom wordt het probleem te weinig bespreekbaar gemaakt. Snurken is één van de oorzaken van slaapproblemen.

Snurken is een leefstijl-probleem

Snurken kent verschillende oorzaken:

Snurken kan worden veroorzaakt door een verstopte neus door verkoudheid of allergie. Als de neusholtes verstopt zijn, is de kans op snurken groter. Als het om een verkoudheid gaat zijn de klachten meestal tijdelijk van aard en houdt ook het snurken vanzelf weer op. Maar blijft je ’s nachts last houden van een verstopte neus, dat zou je ook last kunnen hebben van een allergie. Maak bij aanhoudende klachten een afspraak bij de huisarts.

Op de rug slapen. De kans op snurken is groter wanneer je op je rug slaapt. Dat komt doordat je kaak en tong in die houding wat meer in je keel vallen. Wanneer je op je zij slaapt is de kans op snurken kleiner. Deze slaaphouding zorgt er namelijk voor dat uw nachtelijke zuurstofinname wordt verhoogd en het beschermt de luchtwegen tegen eventuele blokkades.

Het drinken van alcohol om ontspannen in slaap te vallen kan ervoor zorgen dat je gaat snurken, juist doordat je lichaam meer ontspant. Alcohol zorgt ervoor dat de luchtwegspieren zo ontspannen dat je gaat snurken, zelfs wanneer je dit normaal niet doet.

Het hebben van overwicht kan ertoe leiden dat uw spierspanning minder wordt. Daarnaast zorgt overgewicht voor een verhoogde hoeveelheid weefsel rond de keel en nek. Hierdoor lopen mensen met overgewicht een groter risico lopen om te gaan snurken.

Snurken kan ook een gevolg zijn van het ouder worden. In de loop der jaren wordt het weefsel in uw keel en neus wat slapper, waardoor de kans op snurken groter wordt. Het doen van stemoefeningen en zingen kan het spierweefsel weer versterken.

Slaapapneu een gevaarlijke vorm van snurken

Er kleven gezondheidsrisico’s aan snurken. Een bekende en veelvoorkomende vorm van snurken is slaapapneu. Bij slaapapneu stopt de ademhaling steeds even tijdens het slapen. Mensen met slaapapneu hebben ook last van vermoeidheid overdag, ochtendhoofdpijn en een onrustige slaap. Op termijn kan een slaapapneu zelfs leiden tot hoge bloeddruk en hart- en vaatproblemen. Mensen met slaapapneu hebben medisch zorg nodig en moeten zich melden bij hun huisarts.

Oplossingen

Er zijn een paar eenvoudige maatregelen, maar wat is het ideale middel tegen snurken?

Een aantal tips en hulpmiddelen die helpen:

Vermijd alcoholgebruik vanaf twee uur voor het slapen.

Gebruik geen zware maaltijd vlak voor het slapen.

Stop met roken.

Streef naar een goed lichaamsgewicht door gezond te eten en voldoende te bewegen.

Zorg voor een regelmatig leefpatroon, waarbij eventuele slaapmiddelen en kalmerende middelen niet meer nodig zijn.

Gebruik van bewezen effectieve middelen zoals CPAP, snurkbeugel en neusspreiders.

Neuspleisters, tennisbal in rugpand van pyjama, elektrische schokken of kinbanden om de mond gesloten te houden hebben meestal weinig effect. Ze hebben wel tot gevolg dat de snurker slecht slaapt en overdag moe is.