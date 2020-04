Technische briefing over testen en beschermingsmiddelen: volg het live

Kamerleden krijgen vandaag, donderdag 30 april vanaf 10.00 uur een technische briefing over het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomst staan het testen en persoonlijke beschermingsmiddelen centraal. Via deze site en de app Debat Direct is de briefing live te volgen.

De technische briefing bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt verzorgd door speciaal coronagezant Feike Sijbesma en Jan Woldman, adjunct-directeur publieke gezondheid van de GGD Amsterdam-Amstelland. Zij informeren de Kamerleden over het testen op het coronavirus. Rob van der Kolk, coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, en Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzorgen het tweede deel. Zij spreken met de Kamerleden over persoonlijke beschermingsmiddelen.

U kunt de briefing vanaf 10.00 uur live bekijken of beluisteren via deze website en via de app Debat Direct.

