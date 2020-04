Wegvallen thuiszorg en toenemende eenzaamheid vergroot risico’s

Diëtisten waarschuwen: veel ouderen extra kwetsbaar door ondervoeding

Steeds meer ouderen kampen met ondervoeding. Dit heeft grote gevolgen voor hun weerbaarheid. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De NVD vraagt met een campagne extra aandacht voor deze problematiek bij verschillende (zorg)organisaties. In maart verstuurde de vereniging al een brandbrief. Door de coronacrisis is een flink deel van de reguliere thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast neemt de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en geen bezoek meer (mogen) ontvangen. Het wegvallen van de thuiszorg en de toenemende eenzaamheid onder ouderen vormt een groot risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen. De verminderde aandacht van zorgprofessionals, familie en bekenden leidt tot een slecht en vaak eenzijdig voedingspatroon met grote gevolgen voor de gezondheid. Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en dat het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter, mede door het afnemen van spiermassa.

Ondervoeding

Ondervoeding is al een probleem onder normale omstandigheden voor thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar: het treft 15% tot 20% van de mensen. Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30% tot 40%. Bij het verlies van thuiszorg en zorg van naasten is optimale aandacht voor ondervoeding noodzakelijk. Kwetsbare ouderen moeten niet alleen worden beschermd tegen het Coronavirus, maar ook tegen de verdergaande gevolgen van de maatregelen. Een goede voedingstoestand is belangrijk voor de weerstand, wat weer een rol speelt in de preventie van een besmetting met COVID-19 én in de behandeling van patiënten met COVID-19. Ondervoeding kan het infectierisico verhogen en het herstel vertragen of belemmeren.

Geen hulp meer

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland deze week is gebleken dat een derde van de mensen die thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige hebben, geen hulp meer krijgen door de coronacrisis. De NVD benadrukt het vergrote risico op ondervoeding bij kwetsbare ouderen als gevolg van uitval van deze zorg. Voor de mensen die nu zonder ondersteuning zitten dreigen gevoelens van angst en eenzaamheid met het verslechteren van het eetpatroon als gevolg.



Vroegtijdig signaleren ondervoeding met test

Verschillende organisaties, waaronder de NVD, hebben hun krachten gebundeld en samen een website ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld. De tests brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.



Een goede voedingstoestand

Bij het beschermen en behouden van een gezonde weerstand is een goede voedingstoestand van belang. Het is voor kwetsbare ouderen belangrijk om genoeg (eiwitten) te eten en te bewegen om zo het verlies van spiermassa en spierkracht tegen te gaan. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van de gezondheidstoestand. Het vergroot daarnaast het risico op valincidenten. Een optimaal voedingspatroon bestaat uit een gevarieerd menu, met voldoende brandstoffen (energie) en bouwstoffen. Ondervoeding voorkomen kan door drie eiwitrijke maaltijden en twee eiwitrijke tussendoortjes per dag. Eiwit zit vooral in vlees, kip, vis, kaas, peulvruchten en melkproducten (yoghurt, kwark, vlak, melk).



Bron: De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)