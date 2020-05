Peiling V&VN: tekorten maskers houden aan, psychische druk zorgpersoneel hoog

De helft van alle verpleegkundigen en verzorgenden ervaart een tekort aan beschermende middelen. Vooral mondneusmaskers zijn schaars. Dit blijkt uit een peiling onder V&VN-leden waaraan 10.096 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben meegedaan. Een derde ervaart druk om zonder bescherming zorg te leveren. Minder dan een kwart vindt dat RIVM-richtlijnen passen bij de praktijk, en 38 procent vindt dat ze onvoldoende bescherming bieden. 7 op de 10 ervaart een zwaardere psychische belasting dan normaal. V&VN-voorzitter Gerton Heyne: “Het is schrijnend dat na twee maanden zo veel verpleegkundigen en verzorgenden nog steeds hun werk niet veilig kunnen doen.”

Overheid en werkgevers moeten snel zorgen voor voldoende beschermende middelen, zegt Gerton Heyne. “Zeker in wijk en verpleeghuis, die er te lang te bekaaid vanaf zijn gekomen. Druk om onbeschermd zorg te leveren is onacceptabel. De emotionele en psychische belasting is hoog door de tekorten, maar ook omdat de richtlijnen niet aansluiten bij de praktijk van zorg. Daarom stelt V&VN: draag altijd een mondmasker bij een patiënt die hoest, niest, door COVID-19 wordt verdacht of het heeft. En zorg in andere gevallen dat je altijd mondmaskers bij je hebt voor onverwachte situaties en onvoorspelbaar gedrag. Een goede werkgever zorgt goed voor zijn mensen en volgt de lijn van V&VN.”

Dit zijn de uitkomsten van de Ledenpeiling

Tekort aan mondmaskers . 50% van alle verpleegkundigen en verzorgenden ervaart in hun organisatie een tekort aan beschermingsmiddelen. In ziekenhuizen is het tekort het kleinst. In verpleeghuizen, de wijkverpleging en de GGZ het grootst. Er zijn vooral te weinig mondneusmaskers.

. 50% van alle verpleegkundigen en verzorgenden ervaart in hun organisatie een tekort aan beschermingsmiddelen. In ziekenhuizen is het tekort het kleinst. In verpleeghuizen, de wijkverpleging en de GGZ het grootst. Er zijn vooral te weinig mondneusmaskers. Druk om onvoldoende beschermd te werken , 1:3 verpleegkundigen en verzorgenden ervaart druk om zonder voldoende beschermende middelen toch zorg te verlenen. 50% in wijk en verpleeghuis. Druk vanuit het management/de leidinggevende speelt een rol bij 1:5. In de wijkverpleging ervaart bijna een kwart van het personeel druk van de leidinggevende om onbeschermd zorg te verlenen.

, 1:3 verpleegkundigen en verzorgenden ervaart druk om zonder voldoende beschermende middelen toch zorg te verlenen. 50% in wijk en verpleeghuis. Druk vanuit het management/de leidinggevende speelt een rol bij 1:5. In de wijkverpleging ervaart bijna een kwart van het personeel druk van de leidinggevende om onbeschermd zorg te verlenen. 79 procent maakt zich zorgen over besmetting van zichzelf en patiënten. Bijna 3:10 respondenten heeft corona-gerelateerde klachten gehad, 50% is daarmee toch gaan werken.

van zichzelf en patiënten. Bijna 3:10 respondenten heeft corona-gerelateerde klachten gehad, 50% is daarmee toch gaan werken. Richtlijnen: niet goed toepasbaar in de praktijk en onvoldoende bescherming 25% vindt de richtlijnen van het RIVM goed toepasbaar in de praktijk. 4:10 ondervraagden bieden de richtlijnen onvoldoende bescherming.

25% vindt de richtlijnen van het RIVM goed toepasbaar in de praktijk. 4:10 ondervraagden bieden de richtlijnen onvoldoende bescherming. Psychische belasting hoog 7:10 ervaren door corona meer psychische belasting deze is het grootst in verpleeghuizen en op cohortafdelingen. De meest voorkomende klachten: vermoeidheid (vooral hoog op IC- en cohort-afdelingen), onzekerheid, stress, machteloosheid, rusteloosheid en slapeloosheid. Ruim 70 procent van de collega’s krijgt psychische ondersteuning. In ziekenhuizen is dat het best geregeld, in de wijkverpleging en in de geestelijke gezondheidszorg het minst.

Bron: V&VN