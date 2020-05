Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza.

Deze regeling geldt voor:

zorg aan cliënten die het coronavirus hebben opgelopen;

zorg voor cliënten zonder het coronavirus waarbij extra kosten gemaakt moeten worden om de noodzakelijke zorg veilig te kunnen leveren.

Er hoeft bij bovenstaande situaties geen Wlz-registratie VV aangevraagd te worden bij het CIZ voor (ophoging van) een zorgprofiel voor de cliënt.

Wanneer wel een Wlz-registratie

De Wlz-registratie is namelijk bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Daarbij gaat het om een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhangt met de uitbraak van het coronavirus. Natuurlijk kan het zo zijn dat de zorgverzwaring voor een cliënt indirect komt door corona, omdat de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen. In dat geval kan wel een Wlz-registratie VV aangevraagd worden.

Lees hierover meer op de website van de Nza of op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Wel een Wlz-registratie VV aanvragen? Dat kan op deze pagina.

Bron: CIZ