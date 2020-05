FNV roept Tweede Kamerleden op toekomst zorgprofessionals te steunen

‘Straks weer bezuinigen in zorg en welzijn is onverteerbaar’



Het belang van de werknemers in zorg en welzijn is nu zichtbaarder dan ooit. Toch worden in de Brede maatschappelijke heroverwegingen van het Rijk bezuinigingsopties genoemd die de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid in de zorg en welzijn negatief kunnen beïnvloeden. Dat vindt de FNV onverteerbaar.

Blijk van waardering

Werknemers in zorg en welzijn zouden juist een blijk van waardering voor de toekomst moeten krijgen. Daarom roept de vakbond Tweede Kamerleden in een brief op om bij het debat van donderdag 7 mei de zorgmedewerkers te steunen en de zorgen van de FNV te bespreken.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Deze mensen werken zich nu drie slagen in de rondte, onder grote tijdsdruk en enorme fysieke en mentale belasting. Zij moeten zich geen zorgen hoeven te maken over hun baan. Het kan niet zo zijn dat er, na de enorme prestatie die de zorg nu levert, vervolgens weer wordt bezuinigd. Ook mag onzekerheid over wat er gebeurt met financiële afspraken in de zorg en welzijn niet ten koste gaan van structureel betere arbeidsvoorwaarden in de toekomst.’

Niet nog meer papierwerk

De FNV maakt zich ook zorgen over de uitvoering van de tijdelijke financieringsregelingen die er nu zijn. De vakbond is blij dat die afspraken er zijn tijdens deze crisis, maar door de verschillende uitvoeringsregels die gemeenten hierbij hanteren, leidt dit tot meer papierwerk voor de werknemers in zorg en welzijn. Die tijd hebben ze hard nodig om voor hun patiënten en cliënten te zorgen.

Harde afspraken

De oproep aan de Kamerleden sluit aan op de brief die de FNV enkele weken geleden stuurde naar ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) en Van Rijn (Medische Zorg). Daarin eiste de vakbond onder andere harde afspraken over het voortzetten van de financiering van de zorg met de overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Bron: FNV Zorg & Welzijn