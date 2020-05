Vermijd oogschade bij kinderen tijdens lockdown

De lockdown verplicht ons om zoveel mogelijk binnen te blijven. Om verveling tegen te gaan en contact te onderhouden met vrienden, familie, werk en school kijken we dagelijks naar allerlei beeldschermen. Denk aan laptops, tablets, televisieschermen en smartphones. Het gebruik van beeldschermen beperken, is daarom niet altijd realistisch vandaag. UZA-experten prof. dr. Carina Koppen en prof. dr. Jos Rozema geven tips hoe je je ogen goed kan verzorgen en op die manier schade op langere termijn kan vermijden.

Binnen blijven

Omdat Belgen zoveel mogelijk binnen moeten blijven tijdens de lockdown, stijgt het gebruik van beeldschermen. Digitale technologie laat immers toe om contact te houden met collega’s, school, vrienden en familie, maar ook om de verveling te verdrijven.

Ooggroei

Voor kinderogen houdt de combinatie van slechte verlichting en langdurig nabij kijken echter een risico in voor bijziendheid (myopie). Vaak naar beeldschermen kijken kan de ooggroei, die bij kinderen nog in volle gang is, verstoren. Dat kan uiteindelijk het oog te lang maken, waardoor kinderen later een bril moeten dragen.

Ook volwassenen kunnen last ondervinden van het toegenomen beeldschermgebruik. Zij ervaren droge ogen of zicht dat geleidelijk wazig begint te worden.

Schermtijd te beperken

Prof. Carina Koppen en prof. Jos Rozema van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen delen tips voor goede oogzorg bij zowel kinderen als volwassenen, om zo later ongemak te vermijden. De beste preventie blijft echter om schermtijd te beperken.

Zorg voor veel daglicht. Zeker voor kinderogen is voldoende daglicht heel belangrijk voor de ontwikkeling. Trek dus overdag de gordijnen open en laat kinderen zoveel mogelijk buiten spelen in de tuin of op het terras. Hou voldoende afstand: ongeveer 30 – 40 cm voor een boek, tablet of smartphone en 50 – 60 cm voor een computerscherm. Pas de helderheid van je scherm aan naargelang het omgevingslicht. Vermijd ook het gebruik van schermen in een donkere ruimte. Schakel beeldschermen minimaal 1 uur voor je gaat slapen uit. Verwijder stof en vingerafdrukken van het scherm, en vermijd reflecties. Neem pauze: kijk elke 20 minuten minstens 20 seconden uit het raam om je ooglens wat rust te geven. Gun je ogen elke uur nog eens 5 minuten extra rust. Vergeet niet te knipperen. Wie naar een scherm tuurt, knippert minder en kan last krijgen van droge ogen. Deze zijn gemakkelijk verholpen met een luchtbevochtiger of kunsttranen (verkrijgbaar bij de apotheek). Vermijd droge ogen door regelmatig je contactlenzen af te wisselen met een bril.

Bron: UZA