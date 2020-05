podcast en boek van David Mangene

Doorbreek het taboe en de schaamte over depressie bij mannen!

Over de mentale gezondheidsproblemen van mannen wordt veel te weinig gesproken. Al helemaal door de mannen zelf. Tijd om het taboe te doorbreken, vindt David Mangene.

Hij worstelt zelf al zijn hele leven met zware depressies, een bipolaire stoornis,

verslaving en suïcidale gedachtes.

David Mangene wil dit onderwerp bespreekbaar maken door middel van zijn PODCASTS

HOW TO NOT KILL YOURSELF en zijn gelijknamige boek. Hoe helpen we mannen die niet om hulp vragen? Hoe ga je om met depressieve gevoelens in deze (corona)tijd? Hoe blijf je mentaal gezond?

In zijn podcast-serie praat David Mangene, samen met Nathan Vos (journalist en auteur van Man o man), met (ervarings)deskundigen als Berthold Gunster (Omdenken), schrijver en muzikant Aafke Romeijn, psychiater Bram Bakker, comedian Jeroen Coelen, acteur Joop Bonekamp en klinisch psycholoog Judith de Heus.

De podcast-serie HOW TO NOT KILL YOURSELF is te beluisteren via je eigen favoriete podcast-app.

Afl. 1: in gesprek met Joop Bonekamp (acteur)

Afl. 2: in gesprek met Bram Bakker (psychiater)

Afl. 3: in gesprek met Jeroen Coelen (stand-upcomedian)

Afl. 4: in gesprek met Aafke Romeijn (schrijver en muzikant)

Afl. 5: in gesprek met Judith de Heus (klinisch psycholoog en tot voor kort manager hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie)

Afl. 6: in gesprek met Berthold Gunster (Omdenken)