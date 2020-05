Een goede relatie opbouwen met een puber? Dat doe je door actief te luisteren naar tieners, duidelijk te zijn over je eigen behoeften en grenzen en door samen te zoeken naar werkbare oplossingen bij een conflict. In Luisteren naar pubers legt Lieke Kalhorn uit hoe je de succesvolle communicatiemethode van Thomas Gordon hiervoor kunt gebruiken. Van zijn boek Luisteren naar kinderen werden wereldwijd ruim 6 miljoen exemplaren verkocht.

In het praktische boek Luisteren naar pubers laat Lieke Kalhorn in zes stappen zien hoe je respectvol en open kunt communiceren met pubers. Daarnaast biedt het boek informatie over het puberbrein en waarom pubers doen zoals ze doen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven laat Lieke Kalhorn zien hoe je de Gordonmethode en kennis over het puberbrein kunt gebruiken om beter te communiceren met pubers. Ze neemt daarin ook kwesties mee uit de huidige tijd zoals het omgaan met schermtijd.



Een toegankelijk en leesbaar boek vol voorbeelden, waar je direct mee aan de slag kunt!



Over Lieke Kalhorn:

Lieke Kalhorn is pedagoog en Gordontrainer en begeleidt ouders en tieners met minder strijd de puberteit door te komen. Als ervaringsdeskundige en moeder van drie weet ze hoe ingewikkeld dat soms kan zijn.

Luisteren naar pubers | Minder strijd in 6 stappen | Lieke Kalhorn | 9789021577234 | € 20,99 | 26 mei 2020 | Kosmos Uitgevers Bekijk hier het inkijkexemplaar!

