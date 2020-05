Dé geluksinspirator van Nederland

100% inspiratie voor persoonlijke groei

In de ogen van inspirator Thijs Lindhout is het leven niet volledig maakbaar en is geluk geen keuze. Na het bezoeken van tientallen seminars van geluksgoeroes en het interviewen van 180 BN’ers, geluksexperts en ervaringsdeskundigen kwam Thijs erachter dat er in het leven vier thema’s zijn die de rode draad vormen bij ieders persoonlijke zoektocht naar geluk, te weten actie, mindset, liefde en verbinding.

In het boek Hoe de fuck vind ik geluk? neemt Thijs je mee in deze thema’s vol met concrete inzichten en oefeningen voor de lezer, en met hilarische anekdotes over zijn eigen leven. De zoektocht naar jouw eigen geluk begint bij dit boek. Door middel van het volgen van de stappen uit het boek, kom je erachter waar jij gelukkig van wordt.



“Je kunt je hart pas volgen als je je hart voelt.”- aldus Thijs Lindhout.

Over Thijs Lindhout

Thijs Lindhout is spreker, ondernemer, geluksonderzoeker en oprichter & host van de 100% Inspiratie Podcast, nummer 1 in de categorie zakelijk met maar liefst 100.000 streams per maand!



In de 100% Inspiratie Show prikkelde hij duizenden bezoekers met zijn persoonlijke verhaal en humor en stond hij afgelopen jaar in een uitverkocht Beatrix Theater. Door zijn liefde voor inspiratie en ontdekkingstochten naar datgeen dat echt gelukkig maakt, heeft hij veel kennis opgedaan en dit wil hij graag met anderen delen!



Omdat hij vindt dat veel mensen op het verkeerde been worden gezet door boeken die beweren dat er een stappenplan is naar geluk, heeft hij dit boek geschreven. Het vinden van geluk is voor iedereen persoonlijk. En jouw persoonlijke zoektocht begint hier.

Hoe de fuck vind ik geluk? | Thijs Lindhout | 9789021576374 | € 20,99 | 9 juni 2020 |

Bron: Kosmos