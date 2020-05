Heldendoek voor zorgmedewerkers

Haarlem en TRIK bedanken medewerkers Spaarne Gasthuis

Dinsdagochtend 12 mei, op de internationale dag van de verpleging, is bij de medewerkersingang van het Spaarne Gasthuis een kunstwerk onthuld: een zogenoemd ‘heldendoek’. Hiermee worden de medewerkers van het ziekenhuis bedankt voor hun grote inzet in de coronacrisis. Burgemeester Wienen van Haarlem onthulde samen met ziekenhuismedewerkers het werk dat door kunstenaar TRIK is gemaakt.

Het werk van TRIK bestaat uit twee grote vinyldoeken die hij ontworpen heeft. Van buiten naar binnen heeft hij de kleuren van de ambulance en die van het Spaarne Gasthuis gebruikt, met daarop een knipoog naar Ghostbusters (covid-busters), het covid-virus, het logo van Haarlem, een portret van een anonieme verpleegkundige en verwijzingen naar teksten uit social media zoals ‘echte helden dragen geen cape’. Het werk hangt – niet te missen – meteen aan het begin van de fietsenkelder voor de ziekenhuismedewerkers.



Prikkelende interpretatie van de crisis

Enkele weken geleden vroegen medewerkers aan TRIK om de medewerkersingang wat meer aan te kleden. “Ik geef in mijn werk artistiek vorm aan hoe ik de coronacrisis beleef,” vertelt hij. “Ik wilde daarom erg graag meewerken aan dit verzoek omdat ik grote bewondering heb voor de mensen in het ziekenhuis. Ikzelf maak prikkelend werk en geef een eigen interpretatie aan wat ik zie in de media. Daarmee wilde ik heel graag de ingang voor zorghelden verfraaien.”



Veel dank aan zorgmedewerkers

TRIK vroeg de gemeente Haarlem om hem met het kunstwerk te steunen en vond daar direct gehoor. “We hebben grote bewondering voor het fantastische werk dat de ziekenhuismedewerkers in de coronacrisis hebben verricht, “ zegt burgemeester Jos Wienen. “Toen TRIK ons vroeg om hem te ondersteunen bij dit initiatief twijfelden we geen moment. De dag van de verpleging is dan een heel mooi moment om hen daarvoor te bedanken.”



Elke dag langs het kunstwerk

IC-hoofd Tula van de Sanden, medisch leider IC Ben Vermin en ziekenhuisbestuurder Pieternel Hummelen, die namens de medewerkers het kunstwerk onthulden, zijn het met de burgemeester eens: “Er is zoveel werk met hart en ziel verzet in het ziekenhuis, daar zijn we heel trots op. Dat onze collega’s vandaag op deze manier daarvoor worden bedankt, is natuurlijk hartverwarmend. En elke dag dat zij komen werken of weer naar huis gaan, zien zij ook dit bijzondere bedankje van TRIK en de stad Haarlem. Heel mooi.”

Medewerkers zijn blij met het cadeau – Foto: Spaarne Gasthuis/Jan-Willem Deen

Bron: Spaarne Gasthuis