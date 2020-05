10 miljoen subsidie voor onderzoek vroegdiagnostiek COVID-19 via armband

Een armband die je temperatuur en ademhaling continu meet en zo eventuele symptomen van COVID-19 in een vroeg stadium signaleert. Met dat doel gaat Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht en zijn team, een bestaande wearable onder 40.000 mensen in Nederland testen. Hiervoor heeft hij een subsidie van tien miljoen euro ontvangen van het Europese Innovative Medicin lnitiative (IMI).

“Het begon zo’n acht weken geleden”, vertelt Rick Grobbee. “Met een groep onderzoekers waren we aan het brainstormen wat zou kunnen helpen in een snelle diagnostiek van COVID-19. Toen ontstond het idee om te onderzoeken in hoeverre een bestaande wearable hieraan zou kunnen bijdragen. Deze wearable is door (Ava AG, Zwitserland) ontwikkeld voor vrouwen om te meten wanneer zij hun eisprong hebben, zodat ze weten wanneer ze vruchtbaar zijn. Dat doet hij door heel nauwkeurig onder meer de temperatuur, de ademhaling en de huidvochtigheid te meten. Dit is al een gecertificeerd device, daarom kunnen we er zo snel mee aan de slag.”

Rick verwacht de wearable te kunnen combineren met de Corona Check app. “Zo’n 170.000 mensen maken hier al gebruik van. Via deze app houden gebruikers symptomen bij die ze ervaren. Met de wearable hopen we de symptomen te signaleren voordat patiënten die ervaren. Door deze twee hulpmiddelen te combineren, krijgen we nog meer inzicht. Want naast een snelle diagnostiek is inzicht in de verspreiding van het virus een tweede doel. Als dit werkt kunnen we bijvoorbeeld ook zien hoeveel mensen wel subtiele symptomen hebben – en dus besmettelijk zijn – maar zelf geen klachten ervaren.”

Beginnende koorts

Dat zijn metingen die ook relevant zijn bij COVID-19. Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts, voordat je dat zelf in de gaten hebt. Kuchen en benauwdheid hebben direct effect op de ademhaling. Een bepaalde combinatie van deze factoren kan wijzen op COVID-19. “En dat is precies wat we gaan testen”, zegt Rick.

Het testen kan starten zodra het aantal besmettingen weer toeneemt. De kans is groot dat dat in het najaar is. “We willen mensen die een hoger risico lopen op COVID-19 vragen zo’n armband te dragen. Alle metingen worden centraal gemonitord en met machine learning technieken geoptimaliseerd. Als de meetgegevens duiden op een COVID-besmetting, krijgt de drager een seintje en moet hij zich snel laten testen. Na afloop krijgen alle deelnemers een onderzoek om te kijken of er antilichamen in hun bloed zitten. Zo kunnen we zien of ze besmet zijn geweest met het COVID-19-virus en dus vergelijken of dat overeenkomt met de signalen van de wearable.”

Snel op de hoogte

Ongeveer een half jaar na de start van het onderzoek onder 40.000 mensen hoopt Rick de resultaten te hebben. “Als dit blijkt te werken, stel ik me voor dat deze wearable vooral gebruikt gaat worden door mensen uit de hoog risico-groepen en zorgverleners. Vooral voor hen is het enorm belangrijk snel op de hoogte te zijn van een besmetting, zodat zij in quarantaine kunnen en het niet verder verspreiden. “

De hoogleraar verwacht niet dat iedereen zo’n armband gaat dragen. “Hoewel het helemaal in deze tijd past – denk aan alle wearables die bijvoorbeeld je hartslag meten – zal dat niet heel onmiddellijk gebeuren. Veel mensen lopen weinig risico. Maar juist bij kwetsbare ouderen en zorgverleners is vroege detectie van groot belang.”

Innovatieve projecten

Aan het onderzoek nemen negen internationale partners deel, maar het vindt grotendeels in Nederland plaats. Het is gefinancierd door Innovative Medicin lnitiative (IMI) dat afgelopen dinsdag acht innovatieve onderzoeksprojecten selecteerde op het gebied van diagnostiek en behandeling van COVID-19 op basis van 150 project voorstellen.

Internationaal

Bron: UMC Utrecht