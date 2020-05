Model ontwikkelt om IC-capaciteit en ziekteverloop COVID-19 te voorspellen

Atos en het Competence Center Business Intelligence (CCBI) van het Erasmus MC hebben in slechts tien dagen een model ontwikkeld waarmee de zorgzwaarte die nodig is voor COVID-19 patiënten kan worden voorspeld. Op basis van lab- en opnamegegevens maakt dit model een inschatting van de kans dat een patiënt wordt opgenomen op de intensive care (IC) en van de waarschijnlijke ligduur. Via een interactief dashboard van het elektronisch patiëntendossier worden zorgverleners ondersteund in de dagelijkse monitoring van patiënten. Bovendien kunnen zij op basis van de bezetting de IC-capaciteit proactief op- of afschalen.

Door nauwe samenwerking met de afdeling Klinische Chemie, de Spoedeisende Hulp SEH en de IC, werd een bijdrage geleverd aan het valideren van het model in een pilotstudie.

Dagelijkse monitoring ziekteverloop

Het dashboard geeft in één oogopslag verschillende informatie weer over patiënten, zoals de locatie waar de patiënt is opgenomen, het isolatielabel en prognostisch verloop op basis van lab- uitslagen. Het dashboard wordt dagelijks geüpdatet met nieuwe data om de gegevens zo accuraat mogelijk te houden en het ziekteverloop van de patiënt bijna real-time weer te geven en te voorspellen. Dit stelt de zorgverlener in staat om beslissingen op basis van data te nemen met betrekking tot de zorgzwaarte die een patiënt nodig heeft. De onderliggende gegevens voor het model zijn geanonimiseerde historische lab- en opnamegegevens uit het zorgsysteem HiX van Erasmus MC. Het model is gemaakt en getraind in Python en vervolgens gevisualiseerd in Microsoft Power BI om het een gebruiksvriendelijke interface te geven. Voor een optimale procesintegratie is het dashboard geïmplementeerd in het EPD HiX en is snel toegankelijk gemaakt voor zorgverleners.

Door de samenwerking van een deskundig data science-team , data-engineers en de klinische en empirische input van de stakeholders is in zeer korte tijd een innovatieve oplossing gerealiseerd die aan de basis kan staan van besluitvorming en capaciteitsmanagement.

Bron: Erasmus MC & Atos