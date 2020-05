Thuisbehandeling met biosimilar beschikbaar voor reumapatiënten

Thuisbehandeling voor chronisch zieken is prettig en zeker nu er nog allerlei maatregelen van kracht zijn in verband met het coronavirus. Voor een groep patiënten met reumatoïde artritis (RA) is er nu een thuisbehandeling met een biosimilar beschikbaar. Een subcutane vorm van biosimilar infliximab is een alternatief voor de infuusbehandeling voor patiënten met reumatoïde artritis in het ziekenhuis.

De subcutane formulering Infliximab, (Remsima® SC) subcutaan is goedgekeurd in de EU voor de behandeling van reumatoïde artritis in combinatie met methotrexaat bij volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis, als de respons op disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD’s), zoals methotrexaat onvoldoende is en bij volwassen patiënten met ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet eerder behandeld werden met metohotrexaat of andere DMARD’s.1

Auto-injector

Het middel is beschikbaar in Nederland in de vorm van een voorgevulde pen en een voorgevulde spuit met naaldbeveiliging, een zogenaamde auto-injector. Inmiddels is er ook één zorgverzekeraar die deze thuisbehandeling vergoed. Reumapatiënten die verzekerd zijn bij CZ kunnen gebruik maken van deze thuisbehandeling.

Door thuisbehandeling hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Het middel is in deze vorm duurder dan de infuusvorm, maar CZ heeft een afspraak heeft gemaakt met de fabrikant Celltrion Healthcare en hierdoor komen de kosten van een dagbehandeling te vervallen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Bron: CZ & Celltrion Healthcare