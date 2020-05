Aftrap van de huidkankercampagne: Hoe ziet je huid er echt uit?

Huidkanker is de snelst stijgende vorm van kanker in Nederland. In de meeste gevallen wordt huidkanker veroorzaakt door teveel en onbeschermde blootstelling aan uv-straling. Voorkomen van zonneschade aan de huid en regelmatige zelfcontrole van de huid zijn dan ook cruciaal, zeggen dermatologen via hun beroepsvereniging, de NVDV. ‘Hoe ziet je huid er echt uit’, is de centrale vraag van de speciale jaarlijkse campagne. Het ultieme doel? Waar mogelijk voorkomen dat mensen huidkanker krijgen! Alsook te beklemtonen hoe belangrijk vroegtijdige ontdekking is en de centrale rol van de dermatoloog als dé expert van de huid en huidaandoeningen. De online-campagne gaat van start op 15 mei. Voor meer informatie zie www.hoezietjehuiderechtuit.nl.

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, de wetenschappelijke vereniging van dermatologen, geeft samen met haar partners het startsein voor een nieuwe brede bewustwordingscampagne. Gericht op zowel ouderen als jongeren, jonge ouders en pubers. Het verbindende thema? ‘Hoe ziet je huid er écht uit?’ De campagne richt zich op het beschermen van de huid en het herkennen van veranderingen en klachten van plekjes die mogelijk met huidkanker te maken hebben. De kennis wordt getest middels polls en handvatten worden geboden om de huid goed te beschermen tegen uv-straling. De huid heeft een groot herstellend vermogen, maar ook dit houdt ergens op. Regelmatige zelfcontrole is dan ook essentieel voor de vroege herkenning van huidkanker. Hiervoor zal op verschillende manieren tips worden gedeeld.

Zorgwekkende trend

Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Het aantal diagnoses huidkanker blijft stijgen en het eind is nog niet in zicht. Eén op de 5 mensen in Nederland krijgt op een moment in zijn of haar leven de diagnose huidkanker en dat cijfer gaat al richting 1 op de 4. Het overgrote deel van de huidkankers wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan uv-straling en verbranding van de huid.

Geen ouderdomskwaal

Hoewel veel mensen denken dat huidkanker een ouderdomskwaaltje of ouderdomsziekte is, is bijna 15% van de diagnoses melanoom gesteld bij patiënten onder de 45 jaar. Dermatologen zien de toestroom van patiënten groeien en steeds jongere mensen de poli’s bezoeken. Ondanks dat er campagnes zijn voor veilig zonnen en steeds meer mensen weten dat ze zich goed moeten beschermen, doen mensen dit nog te weinig. Om de stijgende trend van huidkanker te doorbreken blijven dermatologen als dé experts van de huid en huidaandoeningen zich dan ook samen met hun partners inzetten voor een vergroting van bewustzijn voor de gevaren van overmatige uv-straling.

Tijdens de corona crisis lijken mensen met huidkanker minder snel een arts of dermatoloog te durven bezoeken. Als gevolg hiervan is het aantal diagnoses sterk gedaald, wat dermatologen zorgen baart. Ook met deze campagne wil de NVDV benadrukken dat vroege herkenning van huidkanker essentieel is. De kans op genezing van huidkanker is dan het grootst en de noodzaak tot ingrijpende behandelingen het kleinst.

De Huidkanker campagne is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)