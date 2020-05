Allereerste EK paradarts alsnog in oktober in Den Haag

Vegro The Hague European Championships Disability Darts verplaatst naar 16 t/m 18 oktober

Het allereerste EK paradarts, officieel genaamd het Vegro The Hague European Championships Disability Darts, vindt dit najaar alsnog in Den Haag plaats. Het Europees kampioenschap darts voor gehandicapten, dat aanvankelijk gepland stond in mei, wordt van 16 t/m 18 oktober gehouden in de Scheveningse Lourdeskerk.Het kampioenschap is één van de drie grote sportevenementen voor mensen met een handicap of beperking, die deze zomer in Den Haag zouden plaatsvinden. Zowel de Invictus Games als de Special Olympics Nationale Spelen zijn verplaatst naar 2021.Hans Willink, toernooidirecteur en voorzitter van de organiserende Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement plaats te laten vinden. Ga voor meer informatie naar www.stichtinghsg.nl.

Allereerste Europees kampioenschap paradarts in Den Haag

Van 16 tot en met 18 oktober strijden darters met een handicap of beperking in de Scheveningse Lourdeskerk voor de vier te vergeven titels: landenteams, landenkoppels, individueel staand en individueel zittend. “We zijn uiteraard heel blij dat het lukt om nog dit jaar dit fantastische toernooi in Den Haag te mogen houden”, glundert Hans Willink. “Het viel niet mee om data te vinden waarop al onze partners opnieuw beschikbaar waren. Ook hebben we in Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade een prachtig nieuw onderkomen gevonden voor alle spelers, de crew, de officials en onze gasten.”



Uitgebreide maatregelen voor doorgang evenement

Willink wil ervoor zorgen dat het evenement koste wat kost doorgang kan vinden: “We hebben nu nog geen idee wat in oktober de stand van zaken is omtrent het coronavirus. In onze plannen gaan we ervan uit, dat sportwedstrijden tot 100 personen in ieder geval mogen, wellicht zelfs al 150. Maar we houden er ook rekening mee dat de verplichte afstand van anderhalve meter nog steeds van kracht is. Dat vormt een grote uitdaging, maar we zijn hierop al volledig voorbereid, mede dankzij onze partners, waaronder DB Evenementen. Als het nodig is kunnen we het aantal ruimtes opschalen, uitgebreide looproutes maken en zelfs al onze vrijwilligers op de juiste, veilige manier uitrusten. We zijn er helemaal klaar voor en houden alle wijzigende richtlijnen scherp in de gaten. Let’s play paradarts!”



Over Vegro The Hague European Championships Disability Darts

De VTHECDD is een international toptoernooi, waaraan minimaal 70 deelnemers uit acht landen zullen deelnemen. Het komt voort uit het Vegro The Hague Disability Darts Invitational, dat als internationaal top-16 invitatietoernooi voor gehandicapte darters al een uitstekende reputatie had bij de paradarters. De eerste editie daarvan vond plaats in 2018. In 2020 transformeert het evenement in het eerste Europese kampioenschap ooit: de Vegro The Hague European Championships Disability Darts. Bij deze editie zijn er voor zowel landenteams, landenkoppels, als individuele spelers titels te winnen. Aan het toernooi doen topspelers uit binnen- en buitenland mee. Het individuele toernooi, is gesplitst in een toernooi voor staande en een voor zittende spelers.