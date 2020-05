VieCuri in Beeld: jaarrekening en jaaroverzicht 2019

Met video’s, foto’s, verhalen en cijfers blikken we terug op 2019. In ons Jaarverslag ‘VieCuri in beeld’ laten we zien dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het leveren van de beste zorg: van verpleegkundigen, facilitair medewerkers, ICT’ers, specialisten, assistenten tot secretaresses.

Hoewel we terugkijken op 2019, zou het vreemd zijn als we niets zouden zeggen over de huidige coronacrisis en de ongekend grote impact die het heeft op ons ziekenhuis. Ook dat thema heeft dus een plekje gekregen in VieCuri in Beeld.

Met deze link opent u VieCuri in Beeld 2019: https://publicatie.viecuri.nl/

