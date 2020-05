Extra aandacht voor angstklachten in coronatijd: ADF stichting gaat samenwerking aan met Therapieland.nl

De Angst Dwang en Fobiestichting is een samenwerking aangegaan met Therapieland.nl. Dankzij deze samenwerking krijgen vrienden van de ADF stichting nu korting op online therapiemodules als Somberheid, Paniek, Piekeren en Omgaan met emoties. Wie zich nu via adfstichting.nl aanmeldt ontvangt de module Lekker Slapen of Mindfulness gratis.

Meer angstklachten door coronacrisis

De telefonische hulpdienst van de ADF stichting wordt dagelijks tientallen malen gebeld met vragen over paniekaanvallen, toenemende smetvrees, straatvrees e.d. Deze gratis service van de ADF stichting heeft daarom haar bereikbaarheid uitgebreid en meer vrijwilligers worden opgeleid om aan de grote vraag te kunnen voldoen. De vrijwilligers gaan het gesprek aan en verwijzen met regelmaat ook naar e-health programma’s, omdat deze bewijsbaar effectief zijn en een goede (tussen)oplossing bieden.

E-health is sterk in opkomst. Het gebruik van e-health zorgt ervoor dat de druk voor zorgpersoneel en de kosten van de zorg afnemen. Daarbij kampt de zorg nu meer dan ooit met toenemende wachtlijsten. Ook hier biedt e-health verlichting. Daarnaast kan de vroege interventie voorkomen dat mensen langdurige zorg nodig hebben. De ADF stichting is daarom een groot voorstander van de inzet van e-health, mits de kwaliteit goed is:

“Het grote voordeel van deze modules is dat een gebruiker er los van locatie en tijd zelf mee aan de slag kan. Vaak al tijdens het wachten op face-to-face hulp. Op die manier kan er in een vroeg stadium van de klachten verlichting zijn”, zegt Sander Pronk, directeur van de ADF stichting. “Ook onze nieuwe website is op dat principe gebouwd: snel betrouwbare informatie en drempelloze toegang, bijvoorbeeld via onze telefonische hulpdienst.”

Over de ADF stichting



De ADF stichting is de patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. De ADF stichting is een moderne netwerkorganisatie en een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging. De meeste medewerkers van de ADF stichting zijn getrainde vrijwilligers. De telefonische hulplijn is elke werkdag bereikbaar van 09:00 uur – 13:30 uur op 0343-753 009. www.adfstichting.nl

Over Therapieland



Op het platform Therapieland zet een team van psychologen zich in om effectieve hulp toegankelijk te maken en betaalbaar aan te bieden. De trainingen omvatten ontspanningsoefeningen, opdrachten, inspirerende animaties en handvatten waarmee de gebruiker kan werken aan de eigen klachten. therapieland.nl

Bron: ADF