Valuas Zorggroep neemt Nova Zembla Zorg over

Valuas Zorggroep heeft vandaag de overname bekend gemaakt van branchegenoot Nova Zembla Zorg. In de snel groeiende markt van particuliere woon-zorgvoorzieningen voor ouderen verstevigt Valuas met deze overname haar positie in de markt.

Met de nieuwe en sterke combinatie zal op de in totaal acht locaties de kwaliteit van zorg en welzijn nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. De overname heeft geen consequenties voor de personeelsleden van Nova Zembla.

Algemeen Directeur Hans den Hartog van Nova Zembla zal na de overname toetreden tot de directie van Valuas Zorggroep.

Door deze overname ontstaat een sterke groep met 8 locaties en ruim 200 medewerkers die binnen 1,5 jaar door zal groeien naar 11 locaties.

Erik van den Boom, Algemeen Directeur van Valuas Zorggroep : “Wij zijn bijzonder trots dat we met deze overname onze positie in de markt van particuliere, kleinschalige ouderenzorg verder kunnen verstevigen. Deze stap sluit naadloos aan bij onze groeiambitie om Valuas steviger op de kaart te zetten. Nova Zembla Zorg is een prachtig bedrijf, dat jarenlang zorgvuldig is opgebouwd en net als Valuas, een voorbeeld voor de sector is omdat zij, samen met haar vakkundige medewerkers het welzijn van de bewoners op de eerste plaats zet.”

Hans den Hartog, Algemeen Directeur van Nova Zembla: ”Wij zijn zeer verheugd met deze volgende fase van het bedrijf. Wij kijken er naar uit om onder de vleugels van Valuas verder te kunnen gaan bouwen aan de onderneming en daarmee samen met al onze medewerkers een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de particuliere ouderenzorg in Nederland. Het is bijzonder om te zien hoe goed Nova Zembla en Valuas bij elkaar passen, dit is echt een unieke kans”.

Over Nova Zembla Zorg

Nova Zembla Zorg exploiteert vier woon-zorgvoorzieningen met een totale capaciteit voor 72 bewoners. Het betreft Het Witte Huis en Villa Oranjepark in Oegstgeest, De Meerlhorst in Heemstede en De Vermeer in Amsterdam.

De twee oprichters hebben in de afgelopen vijftien jaar met hart en ziel gewerkt aan de opbouw van de onderneming, sinds 2011 in nauwe samenwerking met Directeur Hans den Hartog en zijn naaste medewerkers. Voor de oprichters is nu het moment gekomen om de verdere noodzakelijke groei van de onderneming uit handen te geven. Zij zijn ervan overtuigd dat beide ondernemingen naadloos bij elkaar passen.

Over Valuas Zorggroep

Valuas Zorggroep is in 2011 opgericht en beschikt over 91 appartementen verdeeld over vier locaties : Boarnsterhim State in Aldeboarn, Villa Pavia in Zeist, Residence Haganum in Den Haag en het onlangs geopende Landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot. Daarnaast heeft Valuas nog drie locaties in ontwikkeling , één in Vught, een tweede locatie in Zeist en één in Warmond.

Bron: Valuas Zorggroep