Sanquin ontvangt schenking van Tetra Laval voor COVID-19 bestrijding

Sanquin heeft een gulle schenking ontvangen van Tetra Laval, dat bestaat uit Tetra Pak, Sidel en DeLaval. Het bedrijf heeft 60.000 euro naar Sanquin overgemaakt, als bijdrage in de onderzoeken die gedaan worden in de bestrijding van COVID-19.

Erg blij

Sanquin is erg blij met de gift. Daphne Thijssen, lid van de Raad van Bestuur en directeur van de Bloedbank: “Dit geld zetten we in voor de inzameling en het onderzoek rondom plasma van genezen coronapatiënten. De antistoffen in zulk plasma kunnen mogelijk nieuwe patiënten helpen sneller te genezen. Ook wordt onderzocht of antistoffen uit het plasma verwerkt kunnen worden tot een geneesmiddel als mogelijke behandeling voor patiënten met risico op ernstige complicaties door COVID-19. Hier is veel plasma voor nodig, en we zijn dan ook ontzettend blij met de bijdrage van Tetra Laval.”

Wereldwijd



Tetra Laval geeft wereldwijd 10 miljoen euro weg aan organisaties die met vrijwilligers werken en een bijdrage leveren aan gezondheidszorg in deze tijd. Sanquin zamelt bloed en plasma in van ruim 350.000 vrijwillige donors in Nederland. Samen met de donors, zorgt Sanquin voor een beter leven voor patiënten. In deze coronacrisis heeft Sanquin een centrale rol in het onderzoek naar immuniteit, en het afnemen van plasma met antistoffen tegen COVID-19.

Bron: Sanquin