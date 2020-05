Veel professionals beschouwen diabetes type 2 als een chronische en progressieve ziekte. Maar in werkelijkheid is deze vorm van suikerziekte omkeerbaar, zoals dr. Jason Fung uitlegt in dit revolutionaire boek.



Diabetes type 2 is momenteel de belangrijkste oorzaak van blindheid, nierfalen, amputaties, hartaanvallen, beroertes en kanker. Jason Fung legt uit waarom conventionele behandelingen ervan – op basis van insuline of andere bloedsuikerverlagende medicijnen – de diabetes-problemen niet blijvend oplossen en kunnen leiden tot significante gewichtstoename en zelfs hartaandoeningen. Een koolhydraatarm dieet met gezonde vetten in combinatie met periodiek vasten is de enige manier om diabetes type 2 effectief te behandelen, aldus Fung.

De diabetes-code – Dr. Jason Fung

Hoe je diabetes type 2 kunt voorkomen en omkeren met dieet en leefstijl

ISBN 9789057125300 | paperback | 285 pag. | € 22,95

ISBN 9789057125522 | e-book | € 9,99

Verschijnt 27 mei





Dr. Jason Fung studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Toronto en specialiseerde zich in nierziekten aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Hij is nefroloog in Toronto en medisch directeur en mede-oprichter van IDM, het Intensive Dietary Management programma. Hij is auteur van de bestseller De obesitas-code.

Met een voorwoord van Nina Teicholz, auteur van de internationale bestseller The Big Fat Surprise.