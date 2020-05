Machiel van der Schaaf nieuwe directeur ICT Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft een nieuwe directeur ICT. Per 1 september volgt Machiel van der Schaaf (45) de in maart vertrokken directeur Harm Wesseling op.



Machiel is een zeer ervaren Chief Information Officer (CIO) en opereert graag op het snijvlak van organisatieverandering en ICT: ‘Door het realiseren van publieke waarden via digitale transformatie gaat mijn hart sneller kloppen. Ik geloof in de kracht van samenwerken en zoek daarin proactief naar kansen en mogelijkheden’. Machiel werkte vanaf 2017 als CIO bij de gemeente Leeuwarden.

Bron: Martini Ziekenhuis