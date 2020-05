Samenwerking maakt hemodialyse thuis mogelijk

Wanneer je vanwege nierfalen een nierfunctievervangende therapie moet ondergaan, heeft zowel de peritoneale dialyse als de hemodialyse een grote impact op je leven. ExpertCare maakt in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum(LUMC) en leverancier Baxter hemodialyse thuis mogelijk. Dit zorgt direct voor een verbetering van de levenskwaliteit.

Maar liefst 3 keer in de week naar het ziekenhuis in Leiden reizen voor hemodialyse. Dit heeft een enorme impact op je leven. Ook omdat de reis vaak vermoeiend is en je deze energie liever voor andere dingen in het leven bewaart. Wanneer een 27-jarige hemodialysepatiënt van het LUMC bij op de dialyseafdeling aangeeft graag de behandeling thuis te willen, onderneemt de afdeling actie. De dialyseafdeling van het LUMC gaat op zoek naar een partij om hemodialyse thuis (in dit geval bij woonlocatie Zeehos van Raamwerk), met meerzorg te kunnen realiseren.

Samen focus op het doel

Met thuiszorgorganisatie ExpertCare, leverancier Baxter en zorgverzekeraar Zorg en Zeker wordt de samenwerking gezocht. En het is gelukt, de patiënt kan nu thuis de hemodialyse behandeling krijgen. ‘Het is echt bijzonder wat we samen bereikt hebben’; zegt Udo Weiland, Organisatorisch Manager Dialyse afdeling en MDL centrum van het LUMC. ‘Wanneer je op deze manier echt het verschil kan maken voor een patiënt is dat heel bijzonder. Met zijn allen wilden we voor deze patiënt, maar ook zeker voor vele andere hemodialyse patiënten, de behandeling thuis mogelijk maken. Met passie werd alle kennis ingezet om dit te realiseren. Ik heb de samenwerking als heel bijzonder ervaren’. Het appartement van meneer is, na goedkeuring door de Zeehos, helemaal aangepast met de juiste apparatuur van Baxter, maar dit is het hem meer dan waard. ‘Voor mij is dit heel bijzonder’; zegt hij zichtbaar opgelucht. ‘Ik heb het gevoel dat ik een nieuwe start maak. Nu ik de hemodialyse thuis kan krijgen, maakt dit mijn leven zoveel fijner’.

Niet over één nacht ijs

Het was voor alle partijen een lang traject met vele uitdagingen. Bart Mulder, directeur ExpertCare, heeft er altijd vertrouwen in gehad. ‘We wilden zeker weten dat alles perfect was voordat we gingen starten’; vertelt hij. ‘Na twee jaar hebben we weer een patiëntengroep uit het ziekenhuis naar huis gebracht. Ervaring met Peritoneale Dialyse thuis hadden we al, hiervoor hebben we ook een scholing ontwikkeld. Maar hemodialyse thuis bracht weer veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Extra mooi is het, omdat deze meneer als kind in onze kinderzorgvilla in Wezep verbleef, de cirkel is rond.’

Over ExpertCare

Naast dialyse zorg biedt ExpertCare meer gespecialiseerde thuisverpleging zoals oncologische zorg, infuus therapie en verschillende medicatietoedieningen zoals immunoglobuline en Vedolizumab. Onze verpleegkundigen zetten zich iedere dag in om in de zorg het onmogelijke thuis mogelijk te maken. Zij bieden gespecialiseerde verpleging thuis aan volwassenen en kinderen van 0-18 jaar. Aan kinderen van 0-18 jaar biedt Villa ExpertCare gespecialiseerde verpleging ‘zo thuis mogelijk’ in Villa’s in Rijswijk, Vleuten, Waalre en Wezep. ExpertCare Academy ontwikkelt diverse maatschappelijk relevante verpleegkundige vervolgopleidingen en scholingen voor de toekomst in de zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op www.expertcare.nl.

Bron: ExpertCare