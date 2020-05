Lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, chronische ziekte, mantelzorger? Doe mee aan het onderzoek van Ieder(in): Hoe wordt uw leven weer leefbaar?

Premier Rutte heeft de laatste weken versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. En dus zitten veel mensen behoorlijk in de knel. Om daar verbetering in te brengen, begint Ieder(in) een onderzoek.

In het onderzoek vragen we mensen met een beperking of een chronische ziekte wat de belangrijkste problemen zijn die ze op het moment ondervinden. En wat ze nodig hebben om het gewone leven weer leefbaar te maken.

Lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, chronische ziekte of mantelzorger doe mee!

Heeft u een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of een chronische ziekte? Of bent u mantelzorger of familielid? Dan zouden we het zeer op prijs stellen als u aan het onderzoek meedoet. Want hoe meer mensen met verschillende aandoeningen en beperkingen meedoen, des te bruikbaarder de uitkomsten.

Ieder(in) gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de overheid te adviseren over aanpassing van het coronabeleid. Kortom, het belang van het onderzoek is groot.

Wijs ook anderen op dit onderzoek

Weet u nog andere mensen die misschien aan het onderzoek willen meedoen? Dan vragen we u vriendelijk om ze op dit onderzoek te wijzen en een linkje naar dit artikel aan hen door te sturen.

Liever telefonisch

Als u liever via de telefoon meedoet aan het onderzoek, dan kan dat ook. U moet dan bellen met het Meldpunt van Ieder(in): 085 – 4007022. Het Meldpunt is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 en van 14 uur tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.

Door hieronder op de link te klikken gaat u naar de digitale vragenlijst. Het onderzoek loopt tot en met 31 mei. Het invullen ervan duurt 10 à 15 minuten.

Ga naar de vragenlijst

