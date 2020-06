Arthur van Zanten benoemd tot buitengewoon hoogleraar in voeding bij metabole stress

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft Arthur van Zanten, internist-intensivist aan Ziekenhuis Gelderse Vallei, per 1 juni benoemd tot buitengewoon hoogleraar bij de leerstoelgroep Nutritional Biology. Zijn leerstoel richt zich op voeding en metabole stress. Actueel onderzoeksthema is de rol van voeding en bewegen bij het herstel na ernstige ziekte, zoals bij Covid-19 patiënten. Via de Alliantie Voeding is dit onderzoeksprogramma mogelijk gemaakt. De leerstoel wordt gefinancierd door Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Arthur van Zanten (Bussum, 1963) slaagde in 1988 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude voor zijn artsenexamen. In de jaren ‘90 specialiseerde hij zich tot internist in het St. Clara Ziekenhuis in Rotterdam en tot intensivist in het AMC in Amsterdam, waarna hij als internist-intensivist vanaf 1998 actief is in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. In 2008 promoveerde hij aan de VU in Amsterdam. Vanaf 2012 legde hij zich toe op management van acute en complexe zorg. Als medisch directeur en medisch adviseur verstrekte hij met name over kwaliteit & veiligheid, adviezen aan de raad van bestuur van het ziekenhuis. Vanwege de groeiende samenwerking met Wageningen University & Research stopte hij deze managementfunctie eind 2019. Momenteel is hij medisch hoofd van de Intensive Care afdelingen en verantwoordelijk voor de IC-research. Arthur van Zanten is een veelgevraagd spreker op (inter)nationale congressen.

Metabole stress lijkt op extreme belasting

Het onderzoeksthema van prof. Van Zanten is metabole stress, een verschijnsel dat de stofwisselingsprocessen in het lichaam ontregelt. Zware metabole stress door een ernstige ziekte is te vergelijken met de extreme belasting bij topsport. Intensive Care-patiënten kunnen wel een kilo spiermassa per dag verliezen. Zo’n aanslag op het lichaam kan leiden tot jarenlange chronische gezondheidsproblemen zoals ernstige vermoeidheid en krachtverlies, een verminderde concentratie, geheugenverlies of depressieve stemmingen. Veel patiënten die met metabole stress te maken krijgen zijn opgenomen geweest op de IC. In Nederland belanden er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen op de Intensive Care, bijvoorbeeld door een ernstige infectie, zoals Covid-19, een ongeluk, of andere levensbedreigende situaties. Maar ook een operatie kan zorgen voor metabole stress.

Voeding en beweging voor herstel

Het onderzoek van de buitengewone leerstoel ‘De rol van voeding bij herstel van metabole stress’ van prof. Van Zanten richt zich op de vraag waarom sommige patiënten na een levensbedreigende lichamelijke situatie volledig herstellen en anderen niet. De nadruk ligt hierbij op de rol van voeding en beweging om het herstel te bevorderen. “Hoewel de prognose voor herstel op korte termijn voor IC-patiënten de laatste jaren sterk is verbeterd, zien we dat steeds meer patiënten blijvende gezondheidsproblemen houden na een intense ziekteperiode, zoals na Covid-19. Er is steeds meer bewijs dat voeding een grote rol speelt bij herstel. Dat begint met voldoende aandacht voor voeding tijdens de acute ziekte, tot meer dan een jaar na de IC-opname”, aldus Arthur van Zanten.

Onderzoek op Intensive Care

Vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei, het Voedingsziekenhuis, doet Arthur van Zanten al meer dan 10 jaar voedings- en bewegingsonderzoek op de IC, waarbij hij steeds meer samenwerkt met Wageningen University & Research. De leerstoel verstevigt de verbinding in gespecialiseerde zorg zoals IC-geneeskunde, chirurgie en geriatrie, medische fysiologie en (top)sportgeneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei aan de voedingswetenschappen van WUR, waar de leerstoel is ondergebracht bij de Afdeling Humane Voeding en Gezondheid.

Alliantie Voeding in de Zorg

Via de Alliantie Voeding in de Zorg is een onderzoeksprogramma over voeding en metabole stress tot stand gekomen. Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research werken sinds 2007 samen binnen deze Alliantie waartoe enkele jaren geleden ook Rijnstate toetrad. Via onderzoek en innovatie maakt de Alliantie wetenschappelijke inzichten over voeding persoonlijk toepasbaar in preventie en zorg. Om dit te bereiken brengt de Alliantie wetenschap, zorgpraktijk, overheden en bedrijven samen.

Bron: WUR