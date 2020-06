Minder vaak bestraald in Catharina Ziekenhuis dankzij nieuw bestralingstoestel met MRI-scanner

Dankzij een nieuw bestralingstoestel met ingebouwde MRI-scanner – ook wel MR-linac genoemd – kunnen artsen in het Catharina Kanker Instituut nog preciezer werken en hoeft er bij een aantal soorten kanker veel minder vaak bestraald te worden. De MR-linac is vooral gericht op tumoren in het borst- en buikgebied. Deze tumoren zijn met MRI beter zichtbaar en als deze tumoren ook bewegen kunnen ze veel nauwkeuriger bestraald worden.

Het Catharina Ziekenhuis biedt de zorg vanaf het voorjaar van 2022 aan binnen het Oncologisch Netwerk Zuid Oost Nederland (OncoZon). Alle patiënten in dit samenwerkingsverband kunnen er gebruik van maken. Eindhoven is de zesde plek in Nederland waar een dergelijk bestralingstoestel wordt geplaatst. Er wordt naast het Catharina Kanker Instituut een nieuw gebouw neergezet voor de MR-linac met dikke muren tegen de straling en genoeg ruimte voor het toestel zelf wat groter is dan een standaard bestralingstoestel. De totale investering is ongeveer tien miljoen euro. Zorgverzekeraars ondersteunen het besluit om het toestel in het Catharina Ziekenhuis te plaatsen.

Nauwkeuriger

Klinisch fysicus Coen Hurkmans spreekt van een ‘enorme opsteker’ voor het Catharina Kanker Instituut. “Doordat we nog nauwkeuriger kunnen werken, kunnen we op een veilige manier meer dosis per zitting geven. Bij prostaatkanker hoeven we straks nog maar vijf keer te bestralen, tegen twintig keer nu.” Het eerste jaar kunnen 250 patiënten behandeld worden en dat aantal patiënten groeit door tot vierhonderd per jaar. Jaarlijks komen 3.600 patiënten naar het Catharina Kanker Instituut voor een bestralingsbehandeling.

Op dit moment zijn bestralingsapparaten standaard uitgerust met een CT-scanner. Voor veel tumoren biedt de CT-scanner goede beeldkwaliteit, maar sommige tumoren zijn met een MRI-scanner nog scherper zichtbaar. De MR-linac kan ook live tijdens de bestralingsbehandeling de tumor in beeld brengen. Daardoor kan bijvoorbeeld de beweging van tumor of nabij gelegen organen tijdens de bestraling gevolgd worden en de bestraling hierop worden aangepast.

Radiotherapeut Heike Peulen voegt toe: “Doordat we nauwkeuriger kunnen bestralen en omliggende organen zien, raken we minder gezond weefsel en is de kans op bijwerkingen kleiner.”

Gespecialiseerd

De bouw en opstartfase van de MR-linac nemen anderhalf jaar in beslag. Het Catharina Kanker Instituut is gespecialiseerd in kanker aan de spijsverteringsorganen, gynaecologische kanker, prostaatkanker, blaas- en nierkanker, borst- en longkanker en hersentumoren.

Bron: Catharina Ziekenhuis