Geen infecties en minder pijn bij verbeterde diagnostiek prostaatkanker

Het Spaarne Gasthuis is gestart met een nieuwe, veiligere, betrouwbare en minder pijnlijke methode voor het nemen van prostaatbiopten. Met deze nieuwe methode is er bijna geen kans op het ontwikkelen van een infectie. Voorheen was dit het geval bij ongeveer 5% van de patiënten.

Landelijke richtlijn

Recent is er een nieuwe landelijke richtlijn uitgebracht om bij een verdenking op prostaatkanker eerst een MRI scan van de prostaat te maken. Dit was in het Spaarne Gasthuis al ruim een jaar de gebruikelijke werkwijze. Als op de MRI dit vermoeden werd bevestigd, werden voorheen biopten (weefselstukjes) van de prostaat verkregen door middel van prikken via de endeldarm. De endeldarm is rijkelijk voorzien van de normaal aanwezige darmbacteriën, zoals de E. Coli bacterie. Door besmetting met deze bacterie in de prostaat leidde prostaatbiopten voorheen bij 1 op de 20-25 mannen tot een prostaatontsteking of zelfs bloedvergiftiging (sepsis). Ondanks preventieve antibiotica.

Voor een dergelijke infectie werd een man 3-5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Bovendien is het nemen van biopten via de endeldarm zeer onaangenaam en pijnlijk. Verdoving is mogelijk, maar studies toonden geen duidelijke verbetering in pijnbeleving.

Na biopt nog geen goede diagnose



De oude methode heeft nog een ander nadeel: afwijkingen gelokaliseerd aan de voorzijde van de prostaat, of dicht tegen de blaas aan zijn zeer moeilijk te bereiken voor de biopsienaald. Het resultaat was dan vaak dat het gebiopteerde weefsel van de prostaat niet uit het goede gebied kwam en er bij de uitslag geen diagnose gesteld kon worden. Dit resulteert in blijvende onrust of er nou wel of geen prostaatkanker speelt.

Nieuwe methode betrouwbaar en nauwkeurig



De nieuwe methode van prostaatbiopten gaat via de huid gelegen tussen het scrotum en de anus. Dit gebied wordt gedesinfecteerd en is daarmee een schoon gebied, wat leidt tot een infecties kans van nagenoeg 0-1%, zoals gebleken is uit onze eerste 125 patiënten die op deze manier geholpen zijn. Dat betekent geen ziekenhuisopnames voor een sepsis of prostaatontsteking. Dit gebied is goed te verdoven en de biopten worden via deze route als goed verdraagzaam ervaren door patiënten, waarbij mensen gemiddeld een pijnscore van 3 op een schaal van 0-10 gaven, waarbij ‘ 0’ staat voor geen pijn en ‘10’ voor ondraaglijke pijn.

Ook is er geen beperking meer wat betreft de locatie van de afwijking die aangeprikt moet worden in de prostaat: via deze route komt een bioptnaald betrouwbaar en nauwkeurig in de regio terecht waar de MRI een afwijking laat zien. Ook dit blijkt uit de eerste resultaten: Bij 40% van de mannen, die in het verleden eerder prostaatbiopten ondergingen zonder aantoonbare afwijkingen, wordt nu wél prostaatkanker ontdekt.

Kortom, een veiligere, vriendelijke en betrouwbare diagnostiek bij een analyse voor prostaatkanker. Dat is een zekerheid waar een man, bij wie deze mogelijk impactvolle diagnose speelt, iets aan heeft. In het Spaarne Gasthuis kunnen patiënten binnen 1-2 weken na bekend worden van de MRI terecht voor het afnemen van prostaatbiopten.

Bron: Spaarne Gasthuis