Welke mogelijkheden zijn er na een artrose diagnose?

U heeft te horen gekregen dat u artrose heeft, maar wat nu? Heeft u al eens termen voorbij horen komen als biologische curcumine of groenlipmossel voor het behandelen hiervan? Wat is het stappenplan en wat zijn de mogelijkheden na een diagnose? Hieronder vind u het gebruikelijke stappenplan. Let wel op, dit zou voor ieder persoon af kunnen wijken.

Diagnose

Artrose kan in een vroeg stadium moeilijk te diagnosticeren zijn omdat de vroege tekenen en symptomen op veel andere ziekten lijken. Er is geen enkele bloedtest of fysieke bevinding om de diagnose te bevestigen. Tijdens het lichamelijk onderzoek controleert uw arts uw gewrichten op zwelling, roodheid en warmte. Hij of zij kan ook uw reflexen en spierkracht controleren.

Bloedtesten

Mensen met artrose hebben vaak een verhoogde bezinkingssnelheid, wat kan duiden op de aanwezigheid van een ontstekingsproces in het lichaam. Andere veel voorkomende bloedtesten zoeken naar reumafactor en antilichamen.

Beeldvorming Tests

Uw arts kan röntgenfoto’s aanbevelen om de progressie van reumatoïde artritis in uw gewrichten na verloop van tijd te helpen volgen. MRI- en echografie-tests kunnen uw arts helpen de ernst van de ziekte in uw lichaam te beoordelen.

Therapie

Uw arts kan u naar een fysiotherapeut of ergotherapeut sturen die u oefeningen kan aanleren om uw gewrichten soepel te houden. De therapeut kan ook nieuwe manieren voorstellen om dagelijkse taken uit te voeren, wat uw gewrichten soepeler zal maken. Je kunt bijvoorbeeld een voorwerp oppakken met je onderarmen. Hulpmiddelen kunnen het gemakkelijker maken om te voorkomen dat u uw pijnlijke gewrichten belast. Zo beschermt een keukenmes met handgreep je vinger- en polsgewrichten. Bepaalde tools, zoals knoophaken, kunnen het aankleden gemakkelijker maken. Catalogi en winkels voor medische artikelen zijn goede plekken om ideeën op te zoeken.

Medicijnen of chirurgie

Als medicijnen gewrichtsschade niet voorkomen of vertragen, kunnen u en uw arts een operatie overwegen om beschadigde gewrichten te herstellen. Chirurgie kan u helpen het vermogen om uw gewricht te gebruiken te herstellen. Ook kan dit pijn verminderen en de functies verbeteren.

In de tussentijd zijn er ook vele verschillende natuurlijke middelen die u zou kunnen gebruiken. Zo blijken supplementen met de grondstoffen van biologische curcumine en groenlipmossel erg goed te helpen bij spier,- en gewrichtspijnen. Wilt u zelf de supplementen met curcumine of groenlipmossel kopen, maar bent u al in behandeling bij een arts? Raadpleeg uw arts dan allereerst op voorhand.