Immunotherapie overal beschikbaar dankzij Longkankernet

Vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Nederland hebben de handen ineen geslagen om de zorg voor longkankerpatiënten te verbeteren. CWZ, Elkerliek, Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein werken samen onder de naam Longkankernet bij onderzoek, innovatie en de behandeling van longkanker. Het eerste resultaat van de samenwerking is dat immunotherapie nu bij alle vier de ziekenhuizen beschikbaar is.

Tot voor kort werd deze hoogcomplexe behandeling in de regio alleen gegeven bij het Radboudumc, maar dankzij Longkankernet kunnen patiënten die in de deelnemende ziekenhuizen worden behandeld voor longkanker nu ook in hun eigen ziekenhuis immunotherapie krijgen. Ze hoeven voor dit deel van de behandeling niet meer naar het Radboudumc.

Wat is immunotherapie?

In Nederland krijgen ruim 12.000 mensen per jaar de diagnose longkanker. Voor longkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Een relatief nieuwe, veelbelovende behandelmethode is immunotherapie. Dit is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen immuunsysteem (afweersysteem) kankercellen beter kan vernietigen. Dat kan door kankercellen beter zichtbaar te maken voor het immuunsysteem en/of door het immuunsysteem te leren kankercellen aan te vallen. Met immunotherapie bij longkanker zijn veelbelovende resultaten bereikt. De behandeling werkt echter nog niet bij iedereen; er moet op genetisch niveau een match zijn en dat kan per persoon verschillen.

Wat doet Longkankernet?

De vier ziekenhuizen in Longkankernet bieden samen jaarlijks zorg aan meer dan 1.000 longkankerpatiënten. Dankzij de intensieve samenwerking kunnen patiënten bij elk ziekenhuis rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg. Naast een gemeenschappelijke basis heeft iedere partner in het netwerk zijn eigen specifieke expertises en focusgebied(en), waar ook wederzijds gebruik van wordt gemaakt.

Waarom Longkankernet?

De ontwikkelingen binnen longoncologie gaan snel. Door de komst van meer nauwkeurige diagnostiek is het soort longkanker op moleculaire basis steeds beter in kaart te brengen. Daarbij is er een enorme toename aan nieuwe behandelmethodes, waardoor een gepersonaliseerde behandeling voor iedere patiënt mogelijk wordt.

Voor individuele ziekenhuizen is het erg moeilijk om al deze verbeteringen in diagnostiek en behandeling voor iedere patiënt beschikbaar te maken. Het aanleren van nieuwe vaardigheden, aanpassen van processen en aanschaffen van nieuwe technologie en materiaal kost immers veel tijd en geld. Landelijk zijn er daardoor grote verschillen ontstaan in de beschikbare diagnostiek en behandelmethodes bij verschillende ziekenhuizen.

Longkankernet gaat uit van de kracht van samenwerking. Door samen te werken kunnen de partners binnen Longkankernet sneller en effectiever nieuwe behandelmethodes introduceren, waarbij actief gestuurd wordt op de kosten. Zo blijft hoogwaardige longkankerzorg duurzaam beschikbaar voor alle patiënten in de regio.

Wat is de meerwaarde van Longkankernet voor de maatschappij?

· Patiënten ontvangen dicht bij huis de best passende longoncologische zorg.

· Longoncologische zorg voldoet aan de meest recente wetenschappelijke en professionele inzichten.

· Op elke plek in het netwerk wordt door gebruik van gezamenlijk afgestemde protocollen en longoncologische zorgpaden dezelfde wijze van behandeling gehanteerd.

· Nieuwe inzichten en innovaties worden snel gedeeld en zijn direct beschikbaar voor de patiënt.

· Vrije keuze voor de patiënt voor die instelling die het beste past bij eigen behoeften en eigen longoncologische zorgnetwerk. In de regel is dat binnen het eigen ziekenhuis.

Lees meer over longkankernet.

Bron: RadboudUMC