Nieuwe website over dwangstoornissen OCDnet.nl online

Met heel veel plezier kunnen we berichten dat de nieuwe website OCDnet.nl online staat. OCDnet.nl bevat informatie over dwangstoornissen ofwel OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Deze informatie is bedoeld voor professionals, mensen met OCD en hun naastbetrokkenen.

Waarom deze website?

Met de website OCDnet.nl wordt een platform gecreëerd dat contact vergemakkelijkt tussen de verschillende doelgroepen die te maken hebben met dwangstoornissen. Mensen die last hebben van dwangklachten vragen vaak laat om hulp en dwangproblematiek wordt lang niet altijd als zodanig herkend. Hoewel er werkzame behandelingen bestaan, duurt het in veel gevallen jaren voordat iemand deze krijgt. Hoe langer iemand niet behandeld wordt, hoe kleiner de kans dat de dwangklachten verdwijnen. Dat maakt het bevorderen van herkenning en behandeling extra belangrijk.

Kennisuitwisseling

De website bevordert uitwisseling van wetenschappelijke gegevens over OCD tussen onderzoekers en mensen met OCD. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Ook is het mogelijk via het E-spreekuur een vraag te stellen aan een deskundige.

Publieksdag ter gelegenheid van start OCDnet.nl

Meer weten over OCDnet?

Voor meer informatie over OCDnet kun je terecht bij het bureau van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie (NedKAD; nedkad.nl ) via mail: info@nedkad.nl.

OCDnet.nl kwam tot stand met steun van ZonMw en NedKAD.

Ter gelegenheid van de lancering van de website wordt op vrijdag 9 oktober 2020 een publieksdag georganiseerd in combinatie met de NedKAD-conferentie. Hierover verschijnt binnenkort informatie op OCDnet.nl.

Bron: Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie