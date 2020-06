Valuas Zorggroep opent eerste zorghotel en trekt Marc Vieten aan als Directeur Herstelzorg

Aan de rand van het Brabantse dorp Oirschot, ligt landgoed Groot Bijstervelt.

Op de ruim 5,5 hectare komt, naast 22 appartementen zelfstandig wonen en 28 appartementen wonen met 24-uurs zorg, een ruim opgezet zorghotel met 36 sfeervol ingerichte kamers. Valuas Zorggroep zal naast de 28 appartementen wonen met zorg ook het zorghotel voor haar rekening nemen. De dagelijkse maaltijden zullen verzorgd worden door Hutten Food Care uit Veghel.

Eigen zorgteam

De ziekenhuizen in Tilburg en Eindhoven liggen op nog geen 20 minuten afstand rijden. Volwassenen kunnen er voor korte of langere tijd komen herstellen. Bijvoorbeeld na een operatie of behandeling, of na ziekteperiode . Het zorghotel heeft een eigen zorgteam, dat 24/7 aanwezig is om herstelgasten te ondersteunen. De verpleegkundigen zijn geschoold in herstel- en revalidatiezorg. Zorghotel Groot Bijstervelt werkt samen met een multidisciplinair behandelteam van NoviCare.

Valuas Zorggroep heeft acht locaties in Nederland[1] voor permanent wonen met zorg. Op een aantal locaties is of wordt gestart met herstelzorg. Om herstelzorg van hoog niveau te kunnen bieden, is Marc Vieten aangetrokken. Hij zal vanaf 1 september de scepter gaan zwaaien over Valuas Zorghotels in Nederland. Vieten heeft ruim acht jaar leiding gegeven aan één van meest succesvolle zorghotels in Nederland: De Kim in Noordwijk. “Zijn kennis en kunde, zijn voor ons essentieel. Bovendien past hij heel goed in ons directieteam en deelt hij met ons dezelfde visie als het gaat om het niveau van zorg en kwaliteit”, aldus Erik van den Boom, Algemeen directeur van Valuas Zorggroep.

Het team in Oirschot staat klaar om herstelgasten te ontvangen.

Voor meer informatie neem contact op met Valuas Zorggroep via info@valuaszorggroep.nl of bel naar 085-1305767

[1] De Valuas Zorggroep nam recent Nova Zembla Zorg over met 4 locaties in Oegstgeest, Heemstede en Amsterdam.

Bron: Valuas Zorggroep