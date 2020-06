MantelzorgNL verzoekt Leden van de Vaste Kamercommissie VWS en Tweede Kamer om werk te maken van respijt en zorgladder mantelzorg

Aanstaande maandag is er een debat in de Tweede Kamer, onder andere over wonen en zorg, de Wmo en het programma Langer Thuis.

MantelzorgNL schreef een brief naar de Kamerleden, waarin we aandacht vragen voor de zorgladder mantelzorg, en voor respijt dat op tijd, makkelijk én op maat beschikbaar moet zijn. We vinden dat de zorgladder- ook buiten coronatijd- de basis zou moeten zijn voor mantelzorgondersteuning in gemeenten.

Zorgladder en respijtzorg

We vragen de Kamerleden bij de minister ervoor te pleiten dat er ook extra budget voor vrijgemaakt, zodat gemeenten op basis van de zorgladder de mantelzorgondersteuning goed kunnen inrichten.

Daarbij hoort o.a. dat respijtzorg op tijd beschikbaar moet zijn, en niet als het water mensen al aan de lippen staat. Het is juist van belang dat dat preventief ingezet kan worden als daar behoefte aan is. We willen dan ook dat er een plan van aanpak komt vanuit de minister, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de aanbevelingen van de respijtaanjager Clemence Ross uitgevoerd gaan worden.

Daarnaast benadrukken we dat mantelzorgondersteuning niet alleen een verantwoordelijkheid is van gemeenten, maar ook van werkgevers bijvoorbeeld. Zodat mantelzorgers de ruimte krijgen om te zorgen op een manier die bij hun leven past. Daar hoort bij dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, zoals werkgevers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Daarom eindigen we met de oproep aan de minister om samen met die partijen een integrale toekomstvisie op mantelzorg te ontwikkelen.