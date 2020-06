Tergooi schaalt telemonitoring bij COPD in hoog tempo op

Van wachtkamer naar woonkamer: helft longpatiënten komt in aanmerking

Tergooi en Zilveren Kruis organiseren, samen met regionale zorgverleners, de zorg steeds meer om patiënten heen. Zodat zij kunnen kiezen waar zij het liefst zorg ontvangen: thuis of in het ziekenhuis. Zo maakten vorig jaar 50 longpatiënten voor het eerst gebruik van telemonitoring bij COPD. Inmiddels is dat aantal gestegen naar meer dan 130 van de 450 longpatiënten die hiervoor in aanmerking komen.



Bij telemonitoring bij COPD vullen patiënten twee keer per week een vragenlijst in via een app, waarna zij op afstand worden gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang. Zo ervaren zij meer zorg dan voorheen met minder impact van de ziekte op hun dagelijks leven, en voelen zij zich beter in hun thuissituatie.



Als het nodig is wordt direct contact opgenomen via een videoconsult. Dit voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek en zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingegrepen als de situatie daarom vraagt. Iets wat zeker in deze tijd van onschatbare waarde is voor deze groep kwetsbare patiënten.



Minder ziekenhuisbezoek door monitoring

Patiënten met COPD zijn vaak vermoeid, een lichte verkoudheid kan een longaanval uitlokken met tot gevolg een ziekenhuisopname. Dankzij telemonitoring hoeven zij niet meer voor reguliere herhaalbezoeken naar het ziekenhuis te komen. Slechts bij twee polibezoeken op jaarbasis is fysieke aanwezigheid nog noodzakelijk, namelijk één consult met longfunctieonderzoek bij de longarts en één consult bij de longverpleegkundige.



Zelfstandiger, veiliger, zelfverzekerder

De deelnemende patiënten en zorgverleners beoordelen thuismonitoring met een 8 gemiddeld. Iris Huisman, longverpleegkundige bij Tergooi: ‘Door monitoring op afstand voelen patiënten zich zelfstandiger, veiliger en zelfverzekerder. Het is voor ons dé manier om de toename van patiënten aan te kunnen en deze groep een betere kwaliteit van leven te bieden.’



Steeds meer keuzevrijheid voor zorg thuis

Zilveren Kruis zet zich ervoor in dat al haar verzekerden zich zo prettig mogelijk kunnen voelen in hun eigen omgeving. De uitbraak van het coronavirus laat zien dat dit ook veel voordelen biedt voor kwetsbare groepen. Thuisbehandeling is alleen een optie als dit medisch verantwoord is. Het opschalen van telemonitoring bij COPD betekent daarmee een verruiming van de keuzevrijheid voor bijna de helft (ca. 450 van de 950) van alle longpatiënten van Tergooi.



Meer eigen regie, inzicht en overzicht

Voor patiënten met COPD werkt Tergooi intensief samen met Medisch Centrum NAAST. Via een app wordt op afstand meegekeken naar de gezondheidssituatie, waar bij afwijkende waardes een longverpleegkundige contact opneemt met de patiënt. Patiënten houden zelf de regie en krijgen inzicht en overzicht over eventuele klachten en het verloop van de ziekte. Dit telt allemaal mee om de eigen gezondheid positief te beïnvloeden.



Zorg Dichterbij

In 2019 zijn Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij gestart waarmee de zorg dichterbij de patiënt wordt gebracht. Onderdeel hiervan is telemonitoring bij chronisch hartfalen en het verplaatsen van behandelingen naar de thuissituatie, zoals chemotherapie. Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan.

Met dit programma wordt in de regio invulling gegeven aan de landelijke transformatie van zorg. We innoveren de zorg en maken waar mogelijk gebruik van nieuwe medisch-technologische mogelijkheden. Zo houden we de zorg ook op lange termijn toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar voor al onze verzekerden.



Bent u patiënt bij Tergooi en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw specialist bij Tergooi of met onze afdeling Zorgbemiddeling op onzewebsiteof via telefoonnummer (071) 364 02 80.

Bron: Zilveren Kruis