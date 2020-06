Digitale zorgaanbieder lanceert gratis videoconsultatie-platform Livi Connect

Livi lanceert vandaag in Nederland een gratis platform voor medische videoconsultaties. Livi Connect is een eenvoudig te gebruiken platform dat zorgverleners zoals huisartsen en psychiaters via video met hun patiënten verbindt. Met al meer dan 2 miljoen afgeronde consultaties in Europa vereenvoudigt Livi de toegang van patiënten tot de gezondheidszorg.

Livi Connect is en blijft gratis beschikbaar als directe reactie op het coronavirus. Digitale afspraken stellen patiënten in staat om hun arts vanuit huis te spreken, zonder dat ze het virus oplopen of verspreiden. Ook op de lange termijn vermindert Livi Connect de druk op de gezondheidszorg door bijvoorbeeld onnodige bezoeken aan de polikliniek te voorkomen, terwijl patiënten de aandacht blijven krijgen die ze nodig hebben.

De snel toenemende belangstelling voor videoconsultaties bij huisartsen, psychologen en andere medisch specialisten, is een trend die kan helpen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Digitale gezondheidszorg biedt oplossingen voor het omgaan met vergrijzing, wachtrijen in de zorg, en stijgende kosten van de gezondheidszorg. Livi Connect is momenteel beschikbaar in een aantal Europese landen, de VS en Canada.

Versnelde innovatie in de zorg

Videoconsultaties worden inmiddels omarmd door zorgverleners en patiënten, op een schaal die enkele maanden geleden nog ondenkbaar was. Livi Connect wordt vooral gebruikt door huisartsen (27%) en psychologen of psychiaters (25%), maar ook door apothekers, verpleegkundigen, dermatologen en tandartsen. Het aantal patiënten dat met Livi’s diensten een psycholoog sprak, nam in de afgelopen maand toe met 40%, en onder 65-plussers verdrievoudigde het gebruik van Livi Connect.

“Digitale innovaties waren de zorgverlening al aan het veranderen”, zegt Johannes Schildt, CEO en mede-oprichter van Livi. “Het coronavirus brengt de introductie van digitale gezondheidszorg in heel Europa in een stroomversnelling. Daarom bieden we Livi Connect in Nederland gratis aan, zodat duizenden patiënten met één druk op de knop in hun eigen huis hun arts kunnen zien.”

Ervaring in Europese zorgstelsels

Het Zweedse bedrijf Livi biedt met haar diensten digitale toegang tot eerstelijnszorg. Naast het gratis aanbieden van Livi Connect, is Livi samenwerkingsverbanden aangegaan binnen zorgstelsels in Europa, waaronder in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden.

Zo werd Livi in het Verenigd Koninkrijk digitale partner van de National Health Service (NHS) om de directe beschikbaarheid van zorgverleners tijdens de corona-uitbraak te vergroten. Livi werkt in het VK ook samen met een nationale apotheekketen voor het leveren van medicijnen en het bieden van videoconsultaties. In Nederland wil Livi soortgelijke samenwerkingsverbanden aangaan om de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.

Privacy en veiligheid voorop

Livi Connect is speciaal ontwikkeld voor medische doeleinden. Het heeft de hoogste privacy-standaarden en is volledig veilig in gebruik voor artsen en patiënten. De consultaties via Livi Connect zijn versleuteld en het platform slaat geen patiëntgegevens op. Livi Connect is bovendien heel gemakkelijk te gebruiken het blijft altijd gratis.

Professionele zorgverleners kunnen direct gebruik maken van Livi Connect: