Dankzij livebeelden toch ‘familie op bezoek’ op de NICU

Tijdens de coronatijd toch mogelijkheid voor ouders en familie om hun kind live in het ziekenhuis te zien

Ouders van een kindje dat is opgenomen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) of de medium care van Máxima MC (MMC) hebben vanaf nu de mogelijkheid om dag en nacht livebeelden van hun kindje te zien. Daar kunnen ze ook familie bij betrekken, zodat bijvoorbeeld opa en oma live van hun kleinkind kunnen genieten. Ouders en familie treffen elkaar rondom hun kind en praten met elkaar in de livestream, zonder dat dit de baby stoort.

Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant.“In deze tijd is het voor ouders nog meer dan gewoonlijk fijn om live beelden van hun kind te zien in het ziekenhuis, als een aanvulling op de werkelijke aanwezigheid van ouders bij hun kind. Zo proberen we de band te verstevigen tussen ouders en kind wanneer zij noodzakelijkerwijs van elkaar gescheiden zijn”, vertelt NICU-verpleegkundige Heidi van de Mortel. “Een belangrijke bijkomstigheid is dat ook familie en vrienden kunnen meekijken en dus ook kunnen meeleven. Dat is door de strenge bezoekmogelijkheden op dit moment vanwege het coronavirus en voor mensen die ver van Veldhoven wonen een welkome aanvulling”, licht Van de Mortel toe.

Hoe werkt het?

Met Screen2Screen, ontwikkeld door Neolook Solutions, kunnen ouders door middel van een webcamera in het ziekenhuis via internet hun baby op de afdeling live zien en ook met de verpleging in gesprek gaan. Dit kan met de eigen smartphone, tablet of computer. Zonder aparte apps, loginnamen of wachtwoorden. Eenvoudig dus, en toch veilig en privacy proof. Ze kunnen ook zelf familie of vrienden toevoegen aan deze livestream. Samen kijken naar het kindje, de aanwezigen zien elkaar en kunnen met elkaar praten zonder dat de baby op de NICU daar last heeft. Wat het bijzonder maakt is de communicatie tussen ouders, verpleging en arts.



Nieuwe golf videotechnologie

“Met camera’s kijken naar je kind? Dat bestaat al lang,” vond Thilo Mohns, neonatoloog en afdelingshoofd. Maar hij werd enthousiast toen hij eind 2019 als eerste in Nederland een inkijkje kreeg in de technologie achter Screen2Screen. Die kwam uit de research labs van Philips. “Jullie doen iets wat wij al héél lang willen,” zei hij. Deze corona-crisis toont meteen aan wat we er mee doen. We klikken nu een handige oplossing in elkaar voor ouders, familie en verpleegkundige. En straks een andere om met mijn collega arts in een ander ziekenhuis samen te werken rond het kind, of om samen de zorg te verbeteren met Artificial Intelligence en algoritmes. Digitale technologie die zich vouwt om hoe wij willen werken met ouders, collega’s en andere ziekenhuizen. Dit helpt ons vooruit naar nieuwe zorgmodellen.



Een uitkomst in deze coronatijd

Michiel Wetzer vader van baby Milou die op de NICU is opgenomen vertelt: “Het is voor ons echt een uitkomst nu met deze coronatijd. We kunnen nu opa, oma en beste vrienden, ondanks dat bezoek niet mogelijk is in het ziekenhuis, toch live onze baby Milou laten zien. Bewegende beelden geven veel meer een indruk van hoe het met haar gaat en hoe de zorg voor haar er nu echt uit ziet in het ziekenhuis.”



“We zijn enorm enthousiast om de zorgmomenten op een dag te kunnen delen met familie en beste vrienden. Voorafgaand aan een zorgmoment sturen we zelf een uitnodiging via een link naar familie en wie op dat moment wil meekijken kijkt mee. Dat vinden ze superleuk en voor ons zelf is het ook fijn om deze momenten te kunnen delen met anderen. Echt bezoek is natuurlijk het allerleukst, maar dit is wel second best.”

Wanneer staan de camera’s aan?

Zowel overdag als ’s nachts staan de camera’s aan. “Een verpleegkundige kan altijd besluiten om de camera met een druk op de knop even uit te zetten als hij of zij bezig is. Dit betekent niet automatisch dat er iets met de baby aan de hand is.” legt Van de Mortel uit. De beelden worden niet opgeslagen en zijn alleen beschikbaar tijdens de livestream op het moment zelf. De ouders bepalen of en wie zij mee willen laten kijken. Dat maakt het voor de verpleging gemakkelijker, die hoeven het verder niet te managen.



”We gebruiken het absoluut niet als controlemiddel of het wel goed gaat met onze dochter. Je ziet ook niks van controles of medische handelingen. Die zien en horen we ter plekke in het ziekenhuis. Wat wel heel bijzonder is bijvoorbeeld, nu we in het Ronald McDonald Huis logeren, is dat zodra we ’s ochtend wakker worden we meteen even inloggen om onze dochter te kunnen zien en dat geeft een gerust en fijn gevoel,” vertelt Wetzer.

Steun

Dankzij de steun van Ronald McDonald Huis is op dit moment gestart bij de eerste vier NICU-bedden. Het doel is om alle 18 bedden op deze manier in te richten en de service uiteindelijk voor alle opgenomen patiënten op de neonatologie beschikbaar te kunnen stellen.

Bron: Máxima MC