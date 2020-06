Marije van der Lee benoemd op leerstoel Klinische Psycho-oncologie

Marije van der Lee is benoemd tot bijzonder hoogleraar in de klinische psycho-oncologie bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. De leerstoel, getiteld ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie’, wordt gevestigd door het Helen Dowling Instituut (HDI), dat tot doel heeft de psycho-oncologische zorg op de kaart én op de academische agenda te zetten. De benoeming is per 3 juni ingegaan en loopt voor vijf jaar.

Het onderzoeksthema sluit naadloos aan bij het multidisciplinaire Center of Research on Psychologial and Somatic disorders (CoRPS) en ‘personalised prevention and care’ van de Tilburg School of Social Behavioral Sciences (TSB).

Psycho-oncologie

Het is bekend dat kanker gepaard gaat met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een post-traumatische stress- en angststoornis en/of depressie. Zeker een kwart van de mensen, ook nadat zij zijn genezen, blijft last houden van chronische ernstige vermoeidheid. Het vakgebied van de psycho-oncologie richt zich op het voorkomen en behandelen van deze stoornissen, waardoor mensen weer in staat zijn hun leven op te pakken of juist afscheid te nemen van dit leven. Prof. Marije van der Lee: “Veel patiënten redden zichzelf als ze de juiste informatie krijgen, soms met ondersteuning door de arts en verpleegkundige of andere zorgverleners in het ziekenhuis. Vaak voldoet ook de psychologische (na)zorg vanuit de huisartsenpraktijk, eventueel ondersteund met online behandelprogramma’s door de praktijkondersteuner. Daarnaast is er een groep patiënten die gespecialiseerde psychologische hulp vanuit een psycho-oncologisch centrum nodig heeft.”

De juiste zorg op de juiste plek

De uitdaging is de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Op dit moment is er nog te weinig bekend wat het beste werkt, voor wie en op welk moment. “Meer kennis daarover, in combinatie met tijdige signalering, helpt om mensen sneller de zorg te bieden die zij nodig hebben. Daarmee voorkomen we onnodig leed, vergroten we de maatschappelijke participatie en besparen we zorgkosten.”



“Had iemand me dat maar eerder verteld

”Ex-cliënt Sandra van Woudenberg juicht toe dat er meer aandacht komt voor de psychische gevolgen bij kanker. “Na acht chemokuren was ik op. Toch ging ik door. Ik had een baan, een peuter om voor te zorgen. Zo gingen er jaren voorbij. Ik heb een latente vorm van non-hodgkin wat betekent dat de ziekte elk moment weer kan oplaaien. Ik moest van alles regelen: voogdij, een testament. Tot het moment kwam dat ik zo moe was dat ik niet meer kon opladen. Ik kon letterlijk niet meer op mijn benen kon staan. Zo uitgeput was ik. Via google vond ik uiteindelijk zelf het HDI. Had iemand me dat maar eerder verteld, dacht ik toen. Bij het HDI heb ik de hulp gekregen waar ik jarenlang naar snakte. Ik heb er geleerd te verwerken wat me is overkomen en vooral hoe ik overeind kan blijven.”

Curriculum vitae

Prof. dr. Marije van der Lee (1973, Amsterdam) werkt sinds 2007 bij het HDI en is behalve hoofd wetenschappelijk onderzoek ook werkzaam als gz-psycholoog en (supervisor) cognitief gedragstherapeut. Ze verbindt onderzoek en praktijk: ze onderzocht en implementeerde onder andere met succes twee online behandelprogramma’s die nu landelijk beschikbaar zijn. Ze werkt samen met verschillende universiteiten en haalde vele KWF onderzoeksubsidies binnen. Ze is vicevoorzitter van de Special Interest Group Fear of Cancer Recurrence van de International Psycho-Oncology Society (IPOS) en maakt deel uit van de beoordelingscommissie van KWF.



Het Helen Dowling Instituut

Het HDI is sinds haar oprichting in 1988 een toonaangevend instituut op het gebied van de psycho-oncologie. Het HDI biedt professionele psychologische zorg aan mensen die als patiënt of naaste getroffen zijn door kanker. Daarnaast verricht het HDI wetenschappelijk onderzoek en biedt het scholing vanuit de Helen Dowling Academie. HDI is het grootste instituut in Nederland op het gebied van de psycho-oncologie.

Bron: Tilburg University