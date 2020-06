Nieuwe pijnstillingsmethode na operatie voor dikkedarmkanker

Het grootste deel van de patiënten met dikke darmkanker is 70+. Juist bij deze groep zijn de bijwerkingen van morfine berucht. Denk daarbij aan obstipatie, slaperigheid, valgevaar maar ook bij langdurig gebruik kans op verslaving. Die bijwerkingen kunnen nu voorkomen worden door een nieuwe methode van postoperatieve pijnstilling.

Nieuwe methode

De chirurgen in VieCuri Medisch Centrum zijn als eerste gestart met een nieuwe methode voor postoperatieve pijnstilling. De methode is na een succesvolle pilot bij 10 patiënten nu ingevoerd als standaard techniek. Patiënten krijgen aan het eind van de operatie een dun slangetje in de wond geplaatst die continu een pijnstillend middel afgeeft. Dit zorgt ervoor dat de behoefte aan morfine veel minder, en in veel gevallen zelfs, helemaal niet nodig is.

Zo min mogelijk morfine

Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar licht toe: “Al langere tijd was ik op zoek naar een methode om zo min mogelijk morfine te gebruiken als pijnstilling na een operatie. Toen kwam ik in aanraking met deze pijnstilcatheter en hebben we een succesvolle pilot gedaan. Het is echt geweldig om patiënten kort na de operatie over de gang te zien lopen zonder pijn!”

In de toekomst zal deze manier van pijnstilling zeer waarschijnlijk breder ingezet worden binnen VieCuri, bijvoorbeeld binnen de mammachirurgie en dan in het bijzonder bij de zogenaamde (directe) DIEP-borstreconstructies die regelmatig bij VieCuri worden uitgevoerd.

VieCuri levert topklinische zorg voor ouderen met dikkedarmkanker. Zorg is topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en). Bij zorgverzekeraar VGZ is de nieuwe pijnstillingsmethode nu onder behandeling voor het predicaat “Good Practice”.

