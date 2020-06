Topklinische erkenning voor afdeling Urologie van het Catharina Ziekenhuis

De afdeling Urologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft een landelijke erkenning op het gebied van topklinische zorg gekregen. Dat betekent dat er sprake is van uitstekende patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. Verpleegkundig specialist Francoise van de Ven: ”Dit is de erkenning dat we de juiste dingen doen. We willen de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van prostaat-, nier- en blaaskanker.”

Prostaatkanker

Wat uroloog Evert Koldewijn het allerbelangrijkst vindt, is dat zijn afdeling patiënten met prostaatkanker meerdere behandelingen aan kan bieden. ”Er is niet één behandeling het beste. Opereren is niet per se beter dan bestralen, of inwendig bestralen. We proberen echt onafhankelijk advies te geven. Het is heel belangrijk dat de patiënt meebeslist. Bij shared decision zijn patiënten veel tevredener en kunnen ze ook beter omgaan met bijwerkingen.”

In de regio is het Catharina Ziekenhuis het enige ziekenhuis waar in huis brachytherapie kan worden gegeven. Bij die behandeling voor patiënten met prostaatkanker worden radioactieve zaadjes in de prostaat gebracht. Groot voordeel van deze techniek is dat er minder gezond weefsel wordt bestraald en dat de bijwerkingen beperkt blijven.

Robotchirurgie

Ook de inzet van robotoperaties weegt mee in de landelijke erkenning. Complexe blaas- en nieroperaties worden in het ziekenhuis met de allernieuwste Da Vinci Xi robot uitgevoerd. De prostaatoperaties gaan naar het Prospercentrum in Nijmegen. Daar opereren de urologen van het Catharina Ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en het Radboud UMC met zo’n zelfde robot. De kans dat we alle kankercellen kunnen verwijderen lijkt groter en het risico op bijwerkingen als incontinentie en erectieproblemen is kleiner. Bovendien verloopt de operatie sneller en met minder bloedverlies. Patiënten hebben minder pijnklachten en ze herstellen sneller. De nazorg vindt gewoon plaats in Eindhoven.

Bij een niertumor kan, als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland, ook gebruik gemaakt worden van cryoablatie. Daarbij wordt de tumor bevroren. Die techniek wordt vooral bij kleinere niertumoren toegepast.

Veel patiënten zijn te spreken over de groepsvoorlichting. Van de Ven: “Onze patiënten worden uitgebreid geïnformeerd. Zo weten ze wat ze tijdens en na de operatie kunnen verwachten. Mannen die nog last hebben van incontinentie, erectieproblemen of conditieverlies krijgen praktische tips wat ze hieraan kunnen doen. Ons concept wordt inmiddels door andere ziekenhuizen overgenomen.”

Fusiebiopten

Sneldiagnostiek is ook een kracht. Na de verwijzing van de huisarts is er binnen twee weken zowel een diagnose als een behandelplan. Koldewijn: “Als het gaat om de diagnostiek van prostaatkanker lopen we voorop met onze fusiebiopten. Soms zie je op een MRI-scan een afwijking van de prostaat. Een biopt nemen, de stap erna, doe je echter met echografie. Dat is een heel andere techniek en dan is het niet altijd makkelijk om de juiste gebieden te herkennen. Wij zijn een jaar of zes geleden begonnen de beelden van de MRI in te lezen in het echo-apparaat. Nu kunnen we die afwijkende gebieden veel makkelijker vinden in de echo en dus veel gerichter en veel minder prikken. Dat scheelt de patiënt enorm veel ongemak.”

Meer topklinische zorg

Ook het Catharina Kanker Instituut, het Obesitascentrum en de afdelingen Vaatchirurgie, Neurologie, Maag-, darm- en leverziekten en Gynaecologische oncologie van het Catharina Ziekenhuis zijn opgenomen in het Topklinisch Zorgregister.

Foto: Verpleegkundig specialist Francoise van de Ven en uroloog Evert Koldewijn/Catharina Ziekenhuis

Bron: Catharina Ziekenhuis