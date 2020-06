Vijf weken extra geboorteverlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners van vrouwen die een kind hebben gekregen al een week vrij na de geboorte in plaats van twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij daar nog eens vijf weken verlof bij. Dit aanvullend geboorteverlof kan in de eerste zes levensmaanden van het kind worden opgenomen tegen 70% van het loon, betaald door het UWV. Deze forse verruiming van het geboorteverlof is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Naar verwachting zullen ruim 90.000 ouders hier jaarlijks gebruik van gaan maken.

Verspreid opnemen

Het aanvullend geboorteverlof kan verspreid worden opgenomen gedurende het eerste halfjaar, maar ook in één keer, bijvoorbeeld na afloop van het zwangerschapsverlof van de moeder. Werkgevers vragen een uitkering voor het verlof van hun werknemer aan via het UWV.

Goede start

Minister Koolmees: “Als je net een kind hebt gekregen, verandert er heel veel in één keer. Iedereen heeft tijd nodig om daaraan te wennen. Daarom geven we partners van moeders vanaf nu vijf weken extra geboorteverlofverlof. Zo zorgen we voor een goede start, voor de kersverse ouders én voor de baby. Bovendien krijgen ouders zo meer tijd om de taken in en om het huis te verdelen.”

Uit onderzoek blijkt dat de keuzes die ouders maken in de eerste fase na de geboorte over de verdeling van werk en zorgtaken de toon zetten voor latere jaren. Koolmees: “Ouders die in de eerste weken allebei de tijd hebben om zorgtaken op te pakken, zijn geneigd deze onderlinge verdeling daarna vast te houden. Op de lange termijn zien we dat mannen daardoor een groter deel van de zorgtaken thuis oppakken, en dat vrouwen meer uren gaan werken. Dat is voor iedereen goed: voor de ouders, voor de kinderen en voor de economie.”

Vanaf augustus 2022 verruimen

Onlangs kondigde het kabinet aan dat ze een derde stap gaat zetten in het verruimen van verlofmogelijkheden voor jonge ouders. Vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, op 50% van het loon. Beide ouders hebben recht op dit verlof, dat moet worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte. Doel daarvan is dat het makkelijker wordt voor ouders om te werken en tegelijkertijd ook na de eerste maanden van het kind tijd thuis door te brengen. Na de zomer wil het kabinet het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer sturen.

Met deze stappen krijgen partners aanzienlijk meer recht op betaald verlof. Waar zij tot 2018 enkel aanspraak maakten op twee dagen betaald geboorteverlof, kunnen zij vanaf 2022 rekenen op in totaal 15 weken betaald geboorte- en ouderschapsverlof. “

Minister Wouter Koolmees

Bron: Ministerie SZW